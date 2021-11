Dit waren de Nintendo eShop-hoogtepunten van de maand oktober in 2021

Welke spellen werden er vorige maand allemaal in het zonnetje gezet?

De maand oktober ligt inmiddels achter ons, maar net zoals elke maand zijn er aardig wat spellen verschenen in de Nintendo eShop. Mogelijk zie je door de bomen het bos niet meer zien, waardoor kan het best lastig zijn om zelf een keuze te maken uit al die leuke games. Om dit probleem tegen te gaan plaatst Nintendo na het einde van een maand een video op haar YouTube-kanaal. Hierin zijn dan een aantal titels te zien waarvan Nintendo vindt dat ze wat extra aandacht verdienen.

Van alle spellen die er in Oktober zijn verschenen raadt Nintendo onder andere Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, Tetris Effect: Connected en A Little Golf Journey aan. Ben je benieuwd naar alle spellen die deze maand in het zonnetje worden gezet? Bekijk dan onderstaande video.