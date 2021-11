Big Brain Academy: Knappe Koppen krijgt nieuwe Japanse trailers

Tijd voor nieuwe trailers die (gelukkig) voor zich spreken.

Er zijn een aantal verse trailers vershenen voor de aankomende Nintendo Switch-titel Big Brain Academy: Knappe Koppen, welke begin volgend maand zal verschijnen. Vanaf 3 december kun je aan de slag met de game. De nieuwe trailers zijn hieronder te bewonderen en spreken, ondanks dat ze in het Japans zijn, gelukkig wél voor zich.

Big Brain Academy: Knappe Koppent laat jouw hersenen binnenkort flink kraken en test vijf categorieën: visie, geheugen, analyse, rekenen en inzicht. Door diverse minigames en puzzels te voltooien kun je jouw uiteindelijke breinscore zien. Ook kun je de strijd aangaan met 3 andere spelers tegelijkertijd, of het opnemen tegen spelers over de hele wereld in de modus Ghoststrijd.

Zijn jouw hersens nog jong genoeg? Vanaf 3 december ontdek je dat met Big Brain Academy: Knappe Koppen.