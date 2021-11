Washitapes nu verkrijgbaar via My Nintendo

WarioWare: Get It Together!-washitapes zijn te krijgen voor 500 platina punten.

Vanaf vandaag is er weer een nieuwe beloning beschikbaar in de My Nintendo Store. Het gaat om WarioWare: Get It Together!-washitapes. Dit is een set van drie rollen washitape met ontwerpen van WarioWare: Get It Together in een kartonnen doosje. Elke rol is 2 cm breed en 5 m lang. Washitape is een soort plakband dat geen kleefresten achterlaat. Daardoor is het goed decoratief te gebruiken bij knutselen.

Deze beloning kan je krijgen door 500 platina punten in te wisselen via deze link. Vervolgens kan je de verkregen code hier gebruiken. De verzendkosten zijn €6,99 en kunnen alleen met creditcard betaald worden. Verder is de code slechts 48 uur geldig, dus wacht niet te lang met bestellen.