Vier de lancering van de Pokémon Diamond en Pearl-remakes met Pokémon GO

Pokémon Brilliant Diamond en Pokémon Shining Pearl komen eraan en dat moet gevierd worden!

Pokémon GO is inmiddels al weer flink wat jaartjes beschikbaar, maar dat betekent niet dat de mobiele titel niet meer van updates wordt voorzien. Zo zal later deze maand de release van Pokémon Brilliant Diamond en Pokémon Shining Pearl worden gevierd door Niantic. Dit zal in twee delen gebeuren van 16 tot 21 november aanstaande. Wat kun je allemaal verwachten tijdens deze periode in Pokémon GO? We nemen het even met je door.

Het eerste deel van dit event zal van 16 tot 18 november plaats gaan vinden en staat in het teken van Brilliant Diamond. Het tweede deel vind tussen 18 en 21 november plaats en die staat in het teken van Shining Pearl. Tijdens de hiervoor genoemde periodes zullen Pokémon uit generatie IV (de Sinnoh-titels) vaker voorkomen in Pokémon GO. De starter Pokémon Turtwig, Chimchar en Piplup zullen met heuse Sinnoh-hoofddeksels in het wild te vinden zijn. Zo hebben ze tijdens de eerste helft van het event de rode pet van de mannelijke Lucas en dragen ze in de tweede helft de muts van het vrouwelijke personage Dawn. Alsof dat nog niet genoeg is kun je in de winkel tijdens die periode avatar items vinden welke in het teken staan van de Sinnoh-starters. Check voor meer informatie de officiële site van de game.

