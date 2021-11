[Review] De Smurfen: Missie Vileaf – Smurf mee met het verhaal

Is De Smurfen: Missie Vileaf de moeite waard of is het weinig meer dan wat jeugdsentiment?

Hele kleine blauwe kereltjes (én natuurlijk één dame) met witte of rode hoedjes op, ver verstopt in hun dorpje in het smurfenbos. Wie is er niet mee opgegroeid? De Smurfen zijn van origine bedacht als stripfiguren, al kennen de meesten hen waarschijnlijk van de serie op tv die van 1981 tot 1990 werd gemaakt. Ook zijn er al eerder spelletjes uitgekomen waarin de blauwe dwergjes een hoofdrol speelden, net zoals in de nieuwe game De Smurfen: Missie Vileaf. Of deze nieuwe game de moeite waard is, kun je in onze review lezen.

Welkom in Smurfenland

Welkom allemaal! Ondanks dat de theme-song niet te horen is in het spel, móét hij wel door jouw hoofd gaan wanneer je met één van deze vriendjes op weg gaat om de rest te redden. Wanneer het spel start kan er gekozen worden uit drie verschillende modi qua moeilijkheidsgraad, daarna start de verhalenverteller Smurf met een prachtig rijmende anekdote. Dit verhaal gaat over de schurk Gargamel, die een manier heeft gevonden om gevaarlijke planten te laten groeien in het smurfenbos. Het gaat hier om de vileaf: een giftige plant voor Smurfen, die zelfs een soort heeft die ze gevangen houdt. Deze Smurfen moet je dus gaan bevrijden, en het bos weer terug in haar glorie herstellen.

Dit doe je met de smurfizer: een soort stofzuiger die op je rug zit en waar tegengif voor de vileaf in zit nadat je het tegengif hebt laten maken bij grote smurf. Hiermee maak je gras dat besmet is weer mooi groen en kan je vijandjes uitschakelen als ze op je pad komen. Je kan dus op pad om het bos weer te herstellen! Terwijl je op zoek gaat naar materialen om het tegengif sterker te maken, kom je zo nu en dan een Smurf tegen die gevangen is genomen door een viletrap: een plant de Smurfen vasthoudt. Het is de bedoeling om deze Smurfen te bevrijden voordat Gargamel ze vindt.

Wees een held

Klim op gevaarlijke muren, steek het water over en vlieg door de lucht met jouw Smurfizer: in dit spel moet je een heleboel obstakels zien te overkomen. Jouw Smurfizer blijkt een handig apparaatje, je kan er namelijk een heleboel mee. Van het maken van bloemenpaadjes in de lucht tot vliegen naar het volgende platform nadat je gelanceerd bent door een paddenstoel. En natuurlijk maak je de VileTraps open met de Smurfizer, dit doe je door een bepaald aantal bloemen te vinden in die omgeving om het tegengif op te gebruiken.

De verschillende locaties maken het spel uitdagend: het ene moment probeer je droog te blijven in het moeras terwijl je het volgende moment op een enorm (alhoewel, je bent als Smurf gewoon niet zo groot) gebouw klimt. Ook komt het bos met veel groen goed aan bod. Het is duidelijk wat je moet doen omdat er altijd op het scherm aangegeven wordt wat jouw missie op dat moment is. Ook wordt er aangegeven welke kant je op moet, zodat je niet verdwaalt. De besturing heb je vrij snel onder de knie. In elk hoofdstuk speel je met een andere Smurf.

Weer helemaal terug in smurfenland

Voor mij was het een ‘walk down memory lane’: wat zijn de Smurfen toch leuk en grappig! Ondanks het veelvoudig gebruik van het woord ‘smurfen’ blijven het gezellige poppetjes die altijd wat te doen hebben. Ook in dit spel komt de sfeer die je gewend bent van vroeger naar boven: samenwerken, uitdagingen en lekker kleurrijk zijn een aantal woorden die bij mij opkomen als ik dit spel moet omschrijven. De grafische vormgeving is eerlijk gezegd niet heel bijzonder, er zijn veel mogelijkheden op verbetering, maar ondanks dat vond ik het niet storend tijdens het spelen.



Ook de muziek is leuk, al is het soms wat overdreven (een ‘spannend’ muziekje terwijl er niks gaat gebeuren, maar de omgeving is dan gewoon iets duisterder, bijvoorbeeld). Verder is er genoeg te doen, zo kan je alle uitbreidingen van de Smurfizer sparen, er is per omgeving een mogelijkheid om alle spullen daar te sparen en je kan natuurlijk gaan voor 100% vileaf-vrij. Hiervoor moet je terug gaan in het spel en ben je dus iets langer zoet. Ondanks dat, is de verhaallijn wel erg kort.

Conclusie

De Smurfen: Missie Vileaf is een vrolijk, gezellig spel. En ondanks duidelijk voor kinderen gemaakt zijn er hier en daar wel uitdagingen door middel van puzzels om verder in het level te komen. Het is een kort spel waarbij je de mogelijkheid hebt om 100% te halen door terug te gaan naar alle verschillende omgevingen. De besturing is soepel, en hoewel de game grafisch niet perfect is, is het leuk om naar jouw jeugdhelden te kunnen kijken. De theme-song komt niet voorbij maar de muziek is zeker aardig, al krijg je natuurlijk vanzelf dat vriendelijke deuntje in je hoofd. In het spel bevrijdt je je mede-smurfen van giftige planten, ontdek je verschillende omgevingen en probeer je het smurfenbos te herstellen. Ben je een Smurfen-fan? Dan is het sowieso leuk om te spelen.

+ het zijn de Smurfen

+ Voor alle leeftijden

+ verschillende omgevingen en uitdagingen

– grafisch niet erg sterk



– kort verhaal

DN-Score: 7