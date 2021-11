Nintendo deelt releasekalender Winter 2021/2022

Er staat ons een bomvolle winter tegemoet!

Zoals Nintendo ongeveer eens per kwartaal graag doet, hebben ze weer een releasekalender met ons gedeeld. Deze kalender betreft opkomende releases in de winterperiode van 2021 en in 2022. Ook staan er een handvol games bij die het afgelopen kwartaal zijn uitgekomen. Enkele voorbeelden zijn Metroid Dread, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Mario Party Superstars en The Great Ace Attorney Chronicles. Wij hebben veel van deze games hoge reviews gegeven, dus er valt zeker te zeggen dat Nintendo de laatste maanden veel kwaliteit geleverd heeft.

Ook de komende maanden staat ons weer veel goeds te wachten. 11 november lanceert Grand Theft Auto: The Trilogy en vlak erna op 12 november komt Shin Megami Tensei V. Deze games worden op 19 november gauw opgevolgd met Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Vervolgens worden op 3 december zowel Danganronpa Decadence als Big Brain Academy: Knappe Koppen uitgebracht. Dan volgt op 28 januari 2022 nog Pokémon Legends: Arceus. Veel data om bij te houden dus!

Er zijn ook enkele games waarvan we nog geen verschijningsdata hebben, maar die we wel kunnen verwachten in 2022. Volgend jaar kunnen we onder andere namelijk ook uitkijken naar Bayonetta 3, Splatoon 3, Kirby en de Vergeten Wereld, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, Triangle Strategy, Monster Hunter Rise: Sunbreak en Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Echter is wellicht het meest geanticipeerde spel van 2022 natuurlijk het langverwachte vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild, waar we helaas nog steeds geen echte titel voor hebben.

Wij zullen natuurlijk verslag doen over al deze opkomende spellen wanneer er weer nieuwe informatie te delen is. Naar welke opkomende releases kijk jij het meest uit? Puilt jouw backlog al net zo erg uit als die van ons? Laat het ons weten in de reacties!

Wat wordt jouw volgende game op de Nintendo Switch? pic.twitter.com/6W5eGFITRI — Nintendo Nederland (@NintendoNL) November 9, 2021