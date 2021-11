Nieuwe gameplaybeelden van Blue Reflection: Second Light

Volg de avonturen van drie studentes in een mysterieuze academie!

Blue Reflection: Second Light werd in maart aangekondigd voor de Nintendo Switch. Deze game van Koei Temco is sinds vandaag ook eindelijk verkrijgbaar. Vaak komen er rond de release gameplaybeelden online. Dit is nu ook het geval. Handheld Players heeft ruim 35 minuten aan beelden online gezet. Bekijk deze beelden onderaan dit artikel.

Blue Reflection: Second Light volgt de avonturen van drie studentes: Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo en Yuki Kinjou. Ze worden met geheugenverlies getransporteerd naar een mysterieuze zwevende academie, waar ze op zoek gaan naar aanwijzingen die ze kunnen helpen hun weg naar huis te vinden.

Ben jij nieuwsgierig geworden naar deze game? Laat het ons weten in de reacties. Ook kan je nog de demo proberen, waar je hier meer over leest.