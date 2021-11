Heet de nieuwe Sonic-game Sonic Frontiers en bevat deze een open wereld?

Krijgt de nieuwe Sonic-titel een open wereld?

In mei dit jaar liet Sega al weten dat het aan een nieuwe Sonic-game werkt maar details werden op dat moment nog niet gegeven. Daarna bleef het lange tijd stil rondom de game, maar inmiddels duiken er weer nieuwe geruchten op rondom deze aankomende Sonic-game. Zo is bekend geworden dat SEGA de handelsnaam ‘Sonic Frontiers’ heeft laten vastleggen. Nu wil dat normaliter niet per se zeggen dat een game ook met die naam uitkomt, in dit geval is de registratie van de handelsnaam echter wél behoorlijk interessant.

Vorige maand kwam een anonieme lekker op 4chan namelijk al met de bewering dat de aankomende game Sonic Frontiers moet gaan heten. Tevens claimde de leaker dat deze nieuwe titel een open wereld gaat bevatten met als voorbeeld die van met Zelda: Breath of the Wild genoemd. Nu SEGA de naam Sonic Frontiers ook echt heeft laten vastleggen, wordt het eerdere gerucht ineens een stuk interessanter aangezien deze in elk geval deels blijken te kloppen.



Wat denk jij? Krijgt de nieuwe Sonic-game inderdaad een open wereld? Sega deed dit eerder al eens in beperkte vorm in Sonic Adventure, dus Sonic in combinatie met een open wereld is in elk geval niet nieuw. Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie.