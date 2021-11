Airborne Kingdom krijgt launch-trailer

Bouw jouw koninkrijk en breid het uit!

Airborne Kingdom werd een aantal maanden geleden aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Deze game is sinds vandaag verkrijgbaar. Meestal komt er rond de release een launch-trailer online en dat is ook gebeurd. Nintendo heeft namelijk de launch-trailer ervan online gezet. Deze is onderaan dit artikel te bekijken.

Airborne Kingdom is een sky city builder. Het draait om het bouwen van jouw koninkrijk in de lucht. Ondertussen moet je opdrachten voltooien en middelen verzamelen en managen. Zorg ervoor dat alles in jouw koninkrijk goed blijft lopen en breid het uit.