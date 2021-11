Rockstar toont de Switch-versie van GTA: The Trilogy – Definitive Edition

Het zijn niet veel screenshots, maar we weten nu wel hoe de Switch-versie eruit komt te zien.

Afgelopen maand werd Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition aangekondigd voor onder andere de Nintendo Switch. Niet veel later werd duidelijk dat de game op 11 november digitaal zal verschijnen voor zo’n €59,99. Vandaag hebben we screenshots van de Switch-versie van de game voor je welke je hieronder kunt bekijken. Het zijn er niet al te veel, maar iets is nog altijd beter dan niets. Op basis van de screenshots lijkt de Switch-versie, niet onverwacht, het duidelijk af te leggen tegenover de andere versies.

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition bestaat uit de spellen GTA III, GTA Vice City en GTA San Andreas. In eerdere beelden zagen we al dat onder andere de graphics een flinke upgrade hebben gekregen.Daarnaast hebben ook de controls een upgrade gekregen, waardoor deze nu te vergelijken zijn met de controls van GTA V. Ook krijgt de Switch een aantal specifieke controls: zo kun je de gyroscoop gebruiken voor het richten van je wapen en is het touchscreen te gebruiken om in- en uit te zoomen en om door het menu te navigeren.

Ga jij GTA: The Trilogy – Definitive Edition in huis halen? Laat het ons hieronder weten!