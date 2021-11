Nieuwe Shin Megami Tensei V trailer: Order and Chaos

Het is bijna tijd om Tokio te redden van de ondergang.

Aankomende vrijdag is het dan eindelijk zover: de langverwachte Shin Megami Tensei V komt uit op Nintendo Switch. Hoewel het slechts het vijfde officiële deel is in de legendarische RPG-serie, heeft Megami Tensei al een lange geschiedenis achter de rug. De serie begon op de Famicom en heeft een aanwezigheid gehad op zo’n beetje ieder Nintendo systeem. In 2013 werd Shin Megami Tensei IV bijvoorbeeld exclusief uitgebracht voor de Nintendo 3DS. De spin-off serie Persona is tegenwoordig bij meer mensen bekend, maar de sterke gameplay van die spellen is dus oorspronkelijk begonnen bij Shin Megami Tensei.

Om de hype voor de nieuwe game hoog te houden, zit Atlus ons keer op keer weer te verrassen met nieuwe trailers. De nieuwste is de Order and Chaos trailer. Het geeft een overzicht van de mensen, monsters en mooie landschappen die je tijdens je avontuur zult tegenkomen. Het zal nu niet lang meer duren voordat we alles dat het spel te bieden heeft zelf kunnen meemaken. Shin Megami Tensei lanceert 12 november exclusief op Nintendo Switch. Je kunt voor nu hieronder nog even de trailer bekijken. Kijk jij uit naar de release? Ga je hem vrijdag al halen? Laat het ons weten in de reacties!