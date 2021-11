TIMINGooo! komt volgende week uit voor de Switch

Geraak uit de hel door je gevoel voor ritme te verbeteren! Wie wil dat nu niet?

Heb je na WarioWare op de Switch nog zin in een andere gekke ritmegame? Dan is wellicht TIMINGooo! wel een interessant spel voor je. In dit spel moet je op het ritme op twee verschillende knoppen duwen in nogal aparte situaties. Je speelt als een man die per ongeluk in de hel is gevallen. De enige uitweg uit de hel? Zijn gevoel voor ritme verbeteren! Geraak jij samen met de man weer naar de aarde? Of blijf je voor altijd in de hel met een slecht ritmegevoel? Bekijk de officiële website hier.

Ga jij TIMINGoo kopen of houd je het bij andere ritmetitels? Laat het ons weten in de reacties hieronder!