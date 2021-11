[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 45

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Verschijnt op: 11 november 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Bij welke gamer heeft één van de spellen van Grand Theft Auto niet de revue gepasseerd? De serie brengt al sinds 1997 spellen uit waarbij je auto’s moet stelen en moet zorgen dat de politie je niet pakt, terwijl je je absoluut niet aan de regels houdt. De trilogie bestaat uit Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: San Andreas en Grand Theft Auto: Vice City. Speel deze klassiekers met omgevingsupgrades, verbeterde belichting en het besturings- en richtsysteem van Grand Theft Auto V.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Verschijnt op: 11 november 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €12,49

Het verhaal begint vierduizend jaar vóór het ontstaan van de Galactic Empire. De verschrikkelijke meedogenloze Sith heeft honderden Jedi-ridders omgelegd waardoor dit een uitstervend ras is. Jij bent de laatste hoop van de Jedi-orde en moet met jouw force de republiek redden van de ondergang. Deze RPG maakt het mogelijk om met keuzes die je maakt de verhaallijn aan te passen waardoor ook jouw team beïnvloed wordt. Misschien laat je je wel overhalen om je aan te sluiten bij de Dark Side!

Shin Megami Tensei V

Verschijnt op: 12 november 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Deze Japanse RPG is de vijfde uit de serie, een veelgeprezen franchise. Kruip in de huid van een scholier die nieuwe krachten moet gebruiken om zichzelf in leven te houden en de demonen te verslaan die op je pad komen. Dit doe je doormiddel van een command-based vechtsysteem. Sommige demonen zijn zelfs over te halen om bondgenoot te worden, zodat ze met je mee vechten. Speel dit spel met Japanse of Engelse voice-overs.