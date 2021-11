Makers Okami willen een vervolg maken

En wij willen graag een vervolg spelen!

Met een score van 89/100 voor de Nintendo Switch versie op Metacritic, is Okami een spel dat goed in de smaak valt bij haar spelers. In het spel is de hoofdpersonage een godin in de huid van een wolf, die op avontuur gaat om kleur terug te brengen naar de wereld. De kleuren zijn uit de wereld gehaald door tegenstanders, het is dus het doel om deze bazen op te sporen. In augustus 2018 is Okami uitgekomen op de Nintendo Switch, van origine kwam het spel uit in 2006.

De makers hebben inmiddels bekend gemaakt dat ze graag een vervolg zouden willen maken. Dit kwam naar voren tijdens een interview met de maker van Okami, Hideki Kamiya. Hij is inmiddels weg bij Capcom maar zou de kans pakken om weer samen te werken met als doel het maken van de Okami sequal. Hij gaf aan nog erg veel ideeën te hebben voor het spel die hij in het eerste deel niet heeft kunnen verwerken.

Meer weten over dit onderwerp? In het filmpje vertelt Hideki Kamiya meer over zijn interesse om een vervolg te maken voor dit buitengewone spel.