Het is weer zover: Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl zijn gelekt

Het is weer raakt, Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl zijn gelekt.

Het is vandaag twee weken geleden dat ik een bericht schreef over het lekken van Mario Party Superstars. Ondanks uitgebreide maatregelen van Nintendo krijgen ze het lekken van hun spellen maar niet onder controle. Alleen al in de afgelopen anderhalve maand zijn er drie spellen vooraf aan de lancering al gelekt. Metroid Dread, Mario Party en nu dan weer de Pokémon remakes.

Gelukkig kan het verhaal doordat het remakes zijn niet echt gespoiled worden. Toch is het jammer om verrassingen en overige elementen verpest te zien worden. Zeker aangezien het voorkomen kan worden als sommige winkels zich aan embargo’s houden.

Het blijft opvallend dat er zoveel Nintendo/Pokémon content lekt, zeker aangezien Nintendo en The Pokémon Company bekend staat om hun strijd tegen piracy en deze ook opvallend vaak wint. Ook staan ze bekend om hun strenge richtlijnen rondom samenwerkingen met influencers, media en retailers.