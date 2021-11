LEGO Super Mario krijgt drie nieuwe uitbreidingen inclusief Bowser Jr.’s autootje

De wereld van LEGO Super Mario wordt nog een stuk groter met deze drie nieuwe uitbreidingen. Ga jij ze in huis halen?

Een beetje uitgekeken op je huidige LEGO Super Mario-sets? Geen zorgen! Dan heb ik goed nieuws voor je! Nintendo heeft vandaag namelijk drie nieuwe sets onthuld. De Dorrie’s Beachfront Expansion Set, Big Urchin Beach Ride Expansion Set en de Bowser Jr’s Clown Car Expansion. Ook komt de vierde serie uit van de LEGO-karakter packs, zo kun je weer een reeks aan nieuwe Mario-monstertjes aan je collectie toevoegen. Al deze sets zullen in de eerste helft van 2022 worden uitgebracht. De Luigi LEGO-sets genaamd The Lab and Poltergust Set, Entryway Set, en de Haunt-and-Seek Expansion Set zullen op 1 januari 2022 worden uitgebracht.

Ben je benieuwd hoe deze sets er in het echt uitzien? Bekijk dan alle foto’s in de galerij hieronder:









Veel is er nog niet bekend over deze sets, maar de foto’s van deze sets spreken voor zich. Ga jij ze in huis halen? Laat het ons weten in de reacties hieronder!