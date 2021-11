Hypnotische platformer Circa Infinity nu op de Switch

Bekijk hier de launch trailer van deze hersensmeltende platformer!

Heb je het gehad met de standaard platformers? Met altijd dezelfde 2D levels? Dan is Circa Infinity misschien wat voor jou. In deze “hersensmeltende” platformer zijn de levels namelijk rond, iets waar je hoofd even aan zal moeten wennen. De game is vanaf vandaag te downloaden in de Switch e-shop, en om dat te vieren heeft ontwikkelaar RedDeerGames een launch trailer online gezet. Deze kun je hieronder bekijken. LET OP! De trailer heeft behoorlijk wat snel verspringende kleuren dus er zit een epilepsie waarschuwing op onderstaande video.

In Circa Infinity, ook wel bekend als Circulaire Oneindigheid, stap je in de hypnotiserende wereld van oneindige cirkels. Het spel bevat maar liefst 50 levels, waarin verschillende vaardigheden worden getest door middel van deze platformgame. Hoe verder je de cirkel in gaat, des te moeilijk het spel wordt. Bovendien is er voor de echte gamers ook nog een speedrun-modus aanwezig. Durf jij het jouw brein aan te doen?