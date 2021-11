Pikmin Bloom krijgt een eerste Community Day

Ook Pikmin Bloom krijgt community dagen!

Recentelijk is het nieuwste project van Niantic in samenwerking met Nintendo uitgebracht. Pikmin Bloom is namelijk in vele regio’s al te downloaden op de smartphone. Net als Pokémon Go zal dit spel ook zogehete Community Days krijgen. De eerste zal al snel plaatsvinden; op zaterdag 13 november zal het evenement plaatsvinden. Tijdens deze dag zullen je Pikmin Seedlings 1,5x zo snel groeien. Ook is Niantic van plan om speciaal fruit toe te voegen waarmee je twee keer zoveel nectar krijgt. Spelers die meer dan 10.000 stappen zetten worden beloond met een speciale badge krijgen. Daarnaast zullen de grote bloemen bloeien tot mooie viooltjes.