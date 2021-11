Nintendo opent nieuwe winkel in Ohsaka

Na New York en Tokyo volgt een tweede winkel in Japan

Inmiddels zijn er wereldwijd al meerdere Nintendowinkels. Het begon met Nintendo New York in 2005, die eerder bekend stond als: Nintendo World Store. In 2019 kwamen hier Nintendo Tokyo en Nintendo Israël bij. Nu heeft Nintendo op het Twitterkanaal van hun Tokyo winkel aangekondigd dat er een tweede winkel komt in hun thuisland, namelijk in Ohsaka.

Nintendo Ohsaka zal zijn deuren gaan openen aan het eind van 2022. Zoals we van de Nintendo winkels gewend zijn zullen ook hier weer een hoop toffe games, consoles, merchandise en goodies te koop zijn. Nintendo maakte naar aanleiding van hun recent vrijgegeven financiële cijfers al bekend meer winkels en pretparken te willen openen. Wellicht betekent dit dat er zich binnenkort een winkel wat dichter bij huis zal gaan openen. Hoe denk jij over Nintendo Ohsaka? Zal het een reis naar Japan waard zijn? Laat het ons hieronder weten.