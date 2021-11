Nintendo gaat flink investeren in winkels, pretparken en licensering

Het gaat om bedragen tot wel 2,7 miljard dollar.

Nintendo maakte gisteren hun financiële cijfers bekend over de periode van 1 juli tot 30 september. Hierin leerden we onder andere dat de Switch 92,87 miljoen keer is verkocht. Inmiddels weten we ook dat er nu 32 miljoen Switch bezitters zijn met een Switch Online abonnement. Naar aanleiding van deze cijfers heeft Nintendo aan investeerders laten weten wat ze met het verdiende geld willen doen. Zo is het bedrijf van plan om 900 miljoen dollar in de ontwikkeling van nieuwe games te investeren, 450 miljoen gaat naar films en andere vormen van licensering. Maar het interessantste is dat ze ruim 2,7 miljard gaan investeren in hun relatie met consumenten. Dit betekent dat er nog meer winkels en pretparken komen. Het lijkt er dus op dat het bedrijf steeds meer de Disney kant op gaat. Zal dit dan betekenen dat we dan eindelijk een Nintendo winkel of pretpark in Europa krijgen of heel misschien zelfs in Amsterdam? Klik hier voor meer informatie over Nintendo’s investeringsplannen.