Nieuwe Japanse reclames Shin Megami Tensei V

Kun jij ook niet wachten op Shin Megami Tensei V?

Nog een week, en dan kunnen we met Shin Megami Tensei V aan de slag. Dit lange verwachte nieuwe deel van de franchise komt op 12 november namelijk naar de Nintendo Switch. Ter voorbereiding daarvan heeft Atlus twee nieuwe Japanse reclames vrijgegeven, waarvan vooral de tweede nog mooi een aantal gameplay beelden laat zien. De beelden kun je hieronder bekijken. Raak overigens niet in de war van de release datum in de video’s: in Japan komt de game een dag eerder uit.

In Shin Megami Tensei V speel je een normale Japanse scholier die naar een soort onderwereld wordt getransporteerd. Hier begin je samen te werken met een mysterieus goddelijk wezen om in leven te blijven en de demonen af te weren. Al gauw vind je jezelf middenin een strijd tussen demonen en goden en zal je zelf moeten ontdekken wat echte gerechtigheid is.