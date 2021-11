Nieuwe beelden en details van de Game & Watch: The Legend of Zelda duiken op

Een aantal interessante nieuwe details en beelden zijn opgedoken!

Half juni tijdens de E3 werd er een Game & Watch voor de 35ste verjaardag van Zelda aangekondigd. Deze zal later deze maand op 12 november verschijnen en vandaag zijn er flink wat nieuwe beelden én details opgedoken. Zo kun je hieronder meerdere video’s van het apparaatje bekijken én hebben we een aantal screenshots voor je. We nenem de nieuwe details hieronder met je door.

Zo zien we in onderstaande video eerst dat wanneer het klokscherm wordt geopend, de eerste Legend of Zelda-game weergegeven wordt. Tevens verandert de omgeving op basis van de tijd van de dag. Er zijn verschillende variaties hiervan, zoals nacht- en dagscènes, maar er zijn ook speciale gebeurtenissen die plaatsvinden op unieke tijden. Er is zelfs een gevecht met Ganon wanneer het 12:00 uur is! Onderstaande twee video’s laten je de verschillende mogelijkheden zien.

Ook bevat de Game & Watch: The Legend of Zelda een speelbare timer met levels in de stijl van The Legend of Zelda II: The Adventure of Link. Er zijn in totaal 3 levels die in deze timer kunnen worden gespeeld: bos, woestijn en tempel. Ook bevat deze mode een teller om te zien hoeveel monsters kunnen worden verslagen voordat de timer afloopt.

Tot slot hebben we hieronder nog wat nieuwe screenshots voor je. Bron: Nintendo