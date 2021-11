Dit kun je verwachten op Dutch Comic Con

Wat kan je eigenlijk allemaal verwachten op het grote evenement in de Jaarbeurs? Dat lees je allemaal hier.

Over twee weken zal er na twee jaar eindelijk weer een Dutch Comic Con plaatsvinden. De meest recente was namelijk in de winter van 2019, vlak voor de coronapandemie. Het evenement mag nu wel doorgaan en natuurlijk zal het evenement ook interessant zijn voor videospelliefhebbers. Wat kun je zoal verwachten op de Dutch Comic Con?

Voor de echte binge-fanaten zijn er een aantal acteurs en actrices te gast: Colin O’Donoghue (Once Upon a Time), David Ramsey (Arrow, The Flash), Bonnie Wright (Harry Potter) en Dominique McElligott (THE BOYS). Overwatch-fans worden ook getrakteerd, want niet één maar twee stemactrices zijn aanwezig: Lucie Pohl (Mercy) en Carolina Ravassa (Sombra).

Gamefans kunnen kijken naar een aantal spannende toernooien. Zo is er een Super Smash Bros. Ultimate show match waar je het kan opnemen tegen professionele spelers. Ook zal er in de middag een speedrun showcase zijn waar misschien wel wat nieuwe recordtijden worden neergezet. De dag zal worden afgesloten met een Super Smash Bros. Ultimate en Overwatch toernooi. Dat is nog niet alles want NWTV organiseert ook een Pokémon GO toernooi. Er is dus genoeg te zien en te beleven.

Wat je nog meer kan verwachten zijn de vele cosplayers, een KineQuiz, speeddate sessies en zelfs een Mandalorian bruiloft. Heroes Dutch Comic Con is in het weekend van 20 en 21 november. Ben jij aanwezig op de aankomende Dutch Comic Con? Laat het ons hieronder weten!