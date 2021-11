Super Mario 3D All-Stars krijgt N64-controller ondersteuning

Party like it's 1996!

Er is een nieuwe update beschikbaar voor Super Mario 3D All-Stars. Het spel ondersteunt nu voor Super Mario 64 de draadloze N64-controller die is uitgebracht voor Nintendo Switch Online-gebruikers. Daarmee kan je het spel op precies dezelfde manier besturen als men oorspronkelijk deed in 1996. De N64-controller werkt echter niet voor Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy.

Een soortgelijke update kwam vorig jaar ook al uit toen Super Mario 3D All-Stars ondersteuning bood voor de GameCube-controller in Super Mario Sunshine. Bijzonder genoeg werkt bijna iedere controller die Nintendo ooit heeft gemaakt op de Nintendo Switch. De NES, SNES, N64 en GameCube-controllers werken ieder met een gros van de spellen op de Switch. Maar tenzij Nintendo een manier verzint om een vernieuwde Wii Remote uit te brengen, is het onwaarschijnlijk dat Super Mario Galaxy ook ondersteuning zal krijgen voor zijn oorspronkelijke controller.

Wat vind jij van deze update? Ben je benieuwd om Super Mario 64 met de N64-controller te spelen, of houd je het liever bij de Switch-controllers? Laat het ons weten in de reacties!