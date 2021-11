Shovel Knight Dig vertraagd naar 2022

Als troost is er wel een nieuw personage aangekondigd.

Shovel Knight Dig staat al even op de planning. Begin vorig jaar meldde we dat de game in 2021 naar de Switch zou komen, maar nu in november is de game er nog steeds niet. En die gaat helaas ook niet meer komen dit jaar. Yacht Club Games en Nitrome hebben de game namelijk vertraagd naar 2022. Wanneer dat in 2022 wordt is helaas nog niet duidelijk. Yacht Club Games gaf aan dat de ontwikkeling van de game goed gaat, maar dat het team meer tijd nodig had dan de eerdere release datum kon geven.

Voor wie het alweer vergeten was: Shovel Knight Dig is een nieuwe game in de Shovel Knight serie. Het is op verschillende punten alleen wel anders dan eerdere games. Dat merken we bijvoorbeeld in de gameplay: In plaats van een side-scrolling platformer, zul je je in Shovel Knight Dig steeds verder in de grond moeten graven. Ook is de game grafisch een stuk gedetailleerder.

Om de pijn van de vertraging een beetje te verzachten heeft Yacht Club Games overigens een nieuw personage aangekondigd. Hieronder vind je een afbeelding van Scrap Knight. haar beschrijving is als volgt:

Picker in hand, Scrap Knight sorts worthy valuables for sale and keeps the truly special stuff slung over her shoulder in an enormous bag. She has spent her recent days sifting through the shifting refuse pile known as the Magic Landfill, a sorcerer’s rubbish heap located deep below the earth’s surface. The Hexcavators find her useful because she can recover most anything, but Scrap Knight has ideas of her own. Make haste when digging through her mystical junk yard, danger lurks in the clutter!