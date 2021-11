[Review] Mario Party Superstars – Een nostalgisch feestje dat je laat glunderen

Tijd voor een feestje vol nostalgie!

Geloof het of niet, maar het is nog geen eens zo heel lang geleden dat ik Super Mario Party in huis heb gehaald. Hoewel dit Mario Party-spel alweer twee jaar geleden op de markt verscheen, miste ik op dat moment de functie om echt online te kunnen spelen. Inmiddels zijn er vele uren voorbij in die titel en heb ik nu al zin in nog meer Mario Party. Gelukkig kwam Mario Party Superstars eind vorige week uit en dat betekent dat we weer met vele nieuwe minigames en spelborden aan de slag kunnen gaan. Althans, ze zullen niet voor iedereen nieuw zijn, want het nieuwste Mario Party-spel brengt minigames en spelborden mee van één van de oudste Mario Party’s. Is het een goed idee geweest om Mario Party van het verleden naar het heden te halen, maar dan in een nieuw jasje? Je leest het in deze review.

Een collectie van leuke spelborden en sterke minigames

Voordat het feest kan beginnen word je verwelkomd met een openingsfilmpje waarin alle speelbare personages te zien zijn. Zoals je waarschijnlijk wel had verwacht is er verder geen diepgaand verhaal, maar worden alle personages gevraagd om te bepalen wie de superster gaat worden. Na het filmpje kom je op het dorpsplein van vroeger terecht waar je de instellingen en alle verschillende modi vindt. In deze verzamelplaats, waar alles te vinden is wat Mario Party Superstars te bieden heeft, kun je onder andere naar de winkel van Toad. In deze winkel kun je uiteindelijk munten inwisselen voor muziek, Encycloparty-pagina’s, Mario Party-kaartontwerpen en stickers. Deze kleurrijke en grappige stickers zijn te gebruiken in de spelborden om te communiceren naar de medespelers, maar de rest van de gekochte voorwerpen kun je terugvinden in het gegevenshuis. Hier staat Kamek op jou te wachten waar je muziek kunt beluisteren en informatie kan lezen over personages, borden en Mario Party-spellen van vroeger. Tevens kun je in datzelfde huisje jouw Mario Party-kaart aanpassen en een kijkje nemen naar jouw sterrentitels. Deze zogenoemde sterrentitels zijn de achievements van deze titel. Er zijn meer dan genoeg missies die je kunt voltooien om alle sterren te verzamelen. Deze missies variëren van het behalen van een bepaald aantal sterren tijdens een potje Mario Party tot het winnen van een duel.

Natuurlijk vinden we in dit dorpje ook de groene buis die ons naar de spelborden van Mario Party leidt. Mario Party Superstars kent in totaal vijf spelborden uit de Gamecube-tijd, die je meteen vanaf het begin allemaal kunt spelen. Het aantal spelborden is nog steeds niet zoveel als dat we van vroeger gewend zijn, maar ik kan jullie wel vertellen dat ze heel interessant zijn. De twee spelborden die ik persoonlijk het leukste vind zijn Yoshi’s tropische eiland en Woody’s bos. Yoshi’s tropische eiland is namelijk onderverdeeld tussen twee eilanden. Vanaf het begin af aan moet je als speler dus al de keuze maken welke kant je op wilt gaan. De meest logische keuze zal zijn om direct richting de ster te gaan, maar in dit spelbord kan het voorkomen dat de ster verplaatst naar het andere eiland waardoor je weer helemaal om moet lopen. Een spelbord die een stuk ingewikkelder is, maar ook erg tof, is Woody’s bos. In dit grote bos veranderen de wegen namelijk na elke minigame. Het is bij dit spelbord dus van groot belang dat je precies op het juiste moment een bepaalde kant oploopt of een hoofdsleutel bij je hebt zodat je via een andere route kan gaan. Begrijp me trouwens niet verkeerd, want er is ook zeker niks mis met de borden Ruimtestation, Peach’ verjaardagstaart en Griezelland. Wat mij overigens meteen tijdens het eerste potje Mario Party opviel is dat de personages een stuk vlugger lopen dan bij de vorige Mario Party op de Switch. Hierdoor gaan de potjes als je offline speelt een stuk vlotter en het is zelfs mogelijk om de CPU-spelers nog sneller te laten lopen.







Voordat het door jou gekozen spelbord begint krijg je een paar opties voorgeschoteld. Het is in dit Mario Party-spel namelijk mogelijk om te kiezen uit verschillende instellingen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen of je tijdens het feestje eerst een minigame wilt oefenen, of en welke bonussterren er aan het einde worden uitgedeeld en welke minigames van een bepaalde console of categorie je precies wilt spelen. Ook zijn hier het aantal rondes van een potje Mario Party selecteren. Hierbij staat trouwens hoe lang een potje ongeveer duurt, maar hier heb jij als speler helaas niet zoveel aan. Ik heb er meerdere keren goed opgelet, maar mij viel op dat de tijd die het spel aangeeft teveel afwijkt naar de werkelijke speelduur. Mario Party Superstars zei bijvoorbeeld dat 20 rondes ongeveer een uur ging duren, al was dit in werkelijkheid een uur en drie kwartier. De tijd die staat aangegeven klopt dus echt voor geen meter, maar gelukkig is er een oplossing voor dit probleem. Net zoals dat bijvoorbeeld bij Mario Party DS kon, heb je ook in Mario Party Superstars de mogelijkheid om het spelbord tussentijds op te slaan. Dit kan zowel offline als online en ik vind dit echt een ontzettend handige functie zodat je gewoon kunt stoppen als je plotseling ergens heen moet.

Hoewel er naar mijn mening wel een tekort is aan personages, want er zijn maar tien vrolijke feestgangers die meedoen, is een tekort van minigames absoluut niet aan de orde. Er zijn in Mario Party Super namelijk maar liefst 100 minigames! Het aantal spelletjes dat op elkaar lijkt is bovendien erg minimaal en ze zijn stuk voor stuk erg leuk. Ook zullen bezitters van een Pro Controller blij zijn om te horen dat de minigames zonder de Joy-Cons gespeeld kunnen worden, want we kunnen weer lekker rammen op de knoppen en bewegingsbesturing is niet aanwezig. Tevens zullen fans van Mario Party ongetwijfeld blij zijn dat klassiekers zoals zinkende zwammen, botsbal en pizzaparty terug zijn van weggeweest. Een paar van mijn favoriete minigames zijn facelift waar je het gezicht van bowser moet vervormen, boekenwurm waar je precies onder een vormpje moet staan die uit een boek is gesneden, en als laatste vind ik valvakjes erg vermakelijk omdat je tegenspelers kan meppen terwijl je tegelijkertijd op het vakje moet staan van het hoogste cijfer. De besturing van alle minigames werken trouwens erg goed, wat toch wel fijn is als je altijd voor de winst wilt gaan.

Met de boot naar Minigame-berg!

Nieuw in Mario Party Superstars is de minigame-berg. Deze hoge berg is tot leven gebracht om de verschillende nieuwe modi van deze Mario Party te spelen. Alles wat bovenop de Minigame-berg te vinden is, kun je namelijk online spelen. Natuurlijk zijn hier de oude, maar zeker ook vertrouwde 1-vs.-3-, 2-vs.-2- en alle losse minigames te vinden. Deze spelletjes zijn overigens ook allemaal offline te spelen, net zoals zes apart geselecteerde minigames die vallen onder hun eigen modus. Ik heb het hier over sporten en puzzels. In deze modus vind je heel gemakkelijk de minigames die wat langer kunnen duren. Denk bijvoorbeeld aan strandvolleybal, ijshockey, kubuskoppelen en keren en kleven. Aan de ene kant is het een beetje overbodig dat deze minigames hun eigen modus hebben gekregen omdat ze ook te vinden zijn bij de losse minigames. Al is het ook wel weer praktisch dat het op deze manier mogelijk is om één van deze specifieke minigames snel met een andere speler online te spelen.

Een nieuwe modus, die ik persoonlijk het meest interessant vind, is de overlevingsstrijd. In deze modus neem je het op tegen spelers van over de hele wereld en is het de bedoeling om zoveel mogelijk overwinningen achter elkaar naar binnen te slepen. Dit doe je door minigames te winnen, maar vooraf oefenen is niet toegestaan. Omdat je van te voren niet precies weet welke minigame er gekozen gaat worden, is de overlevingsstrijd dus best spannend. Het zet op één of andere manier namelijk best wel veel druk op je omdat je alsmaar de highscore wilt verbeteren en dus de tegenstanders wilt verslaan. Dit element werkt stiekem toch best wel verslavend omdat je in deze modus eigenlijk niet wilt winnen, maar juist moet winnen om verder te kunnen gaan. Mocht het helaas toch voorkomen dat je een minigame verliest, en dus opnieuw moet beginnen om jouw score te verbeteren, dan krijg je wel allemaal munten voor de gespeelde minigames. Tevens is het mogelijk om tussendoor even op adem te komen door middel van jouw reeks te pauzeren. Deze optie krijg je nadat een zojuist gespeelde minigame is afgelopen, dus zorg ervoor dat je stopt als je merkt dat je moe begint te worden. Als je de volgende keer weer terugkomt, dan ga je namelijk weer verder met jouw reeks vanaf het opgeslagen punt. Als ik dan toch een nadeel van deze modus zou moeten noemen dan is wel dat je moet wachten totdat de andere spelers klaar zijn met spelen, ondanks dat je al verloren hebt. Het had naar mijn mening beter geweest als je de minigame meteen zou kunnen verlaten, want op die manier kan je zonder al te lang te hoeven wachten weer een nieuwe overlevingsstrijd vol frisse energie opnieuw kunnen proberen.





Waar ik meteen sinds het begin van de aankondiging van een andere nieuwe modus enorm naar uit heb gekeken is de uitdaging van de dag. In deze modus krijg je elke dag verschillende gevarieerde minigame-pakketten voorgeschoteld. Elk pakket heeft een eigen thema, welke variëren van het concentreren tijdens minigames, zoveel mogelijk munten te verzamelen of gewoonweg eerste te worden. Toch kan het ook voorkomen dat je een-op-een tegen een willekeurige speler van over de hele wereld moet gaan strijden. In totaal zijn er per dag maar liefst drie minigame-pakketten te spelen en voor elke minigame die je wint ontvang je een ster. Deze sterren worden na het spelen van deze modus omgezet in munten, zodat je die in de Toad-winkel kunt gebruiken om leuke spullen te kopen. De uitdaging van de dag is een erg fijne en prettige modus die je kunt spelen, zonder dat het al te veel tijd kost. Mocht je op een dag bijvoorbeeld zin hebben in Mario Party, maar onvoldoende tijd hebben om aan de slag te gaan met een volledig spelbord, dan is deze online modus ook zeker de moeite waard.

Als laatste is er ook nog de modus met de naam muntenstrijd. Zoals de naam eigenlijk al weggeeft is het in deze modus de bedoeling om zoveel mogelijk munten te krijgen, wat je wederom doet door minigames te winnen. Hoewel het spel zegt dat je in deze modus een heleboel munten kunt verdienen, is mijn ervaring dat dit minder is dan bij overlevingsstrijd en uitdaging van de dag. Zelfs als je je richt op het bemachtigen van zoveel mogelijk munten of bij alle vijf minigames eerste wordt, blijft het verschil minimaal. Ik zal dus niet vaak terugkeren naar deze modus, tenzij ik niet verbonden ben met het internet. In tegenstelling tot de andere twee modi kan muntenstrijd namelijk wel offline gespeeld kan worden, waardoor je onderweg toch kunt werken om jouw Mario Party-niveau omhoog te halen.

Een feestje om naar te kijken en luisteren

Mario Party staat er in mijn ogen om bekend door het kleurrijke en vrolijke uiterlijk en daar is Mario Party Superstars zeker geen uitzondering in. De spelborden en minigames hebben allemaal een nieuw likje verf gekregen, al kun je ook wel zeggen dat er een hele pot verf over is gegooid. Het hele spel ziet er namelijk hartstikke nieuw en fris uit en als dit jouw eerste Mario Party zou zijn, dan zul je qua uiterlijk niet zien dat de spelborden en minigames uit het verleden komen. Bovendien vind ik de vijf spelborden die Nintendo heeft gekozen een goede keuze aangezien ze erg levendig zijn. Dit komt mede door de konijntjes, vogeltjes, Cheep-Cheeps, struiken en bloemetjes die over de verschillende borden te zien zijn. Een ander leuk detail is nog dat er een afbeelding op het titelscherm getoond wordt van jouw laatst gespeelde spelbord.

Tevens klinkt de muziek weer ontzettend energiek en vrolijk. De originele soundtracks zijn terug van weggeweest en omgetoverd naar een vernieuwde versie waardoor ze nu nog voller, helderder en gedetailleerder klinken. Het liedje van het spelbord Ruimtestation, ook wel bekend al Space Land, vind ik persoonlijk het beste nummer van allemaal gewoonweg omdat ‘ie zo lekker wegluistert. Mocht je liever de originele soundtracks willen horen om de nostalgie naar boven te halen, dan is dat ook mogelijk. Die achtergrondmuziek is namelijk vrij te spelen en als je ze eenmaal in bezit hebt door ze te kopen, dan kun je die muziek afspelen tijdens het spelen van de spelborden. Als kers op Peach’ verjaardagstaart krijg je aan het einde van een minigame het deuntje te horen die afkomstig is van een bepaalde Mario Party.

Conclusie

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen door te zeggen dat Mario Party Superstars echt een aanrader is. Of je houdt van een gezellig avondje gamen met vrienden of liever in je eentje een feestje wilt bouwen, er is voor ieder wat wils. Ik heb tijdens mijn online sessies namelijk erg gelachen en het enorm naar mijn zin gehad, wat overigens ook geldt als ik alleen op de minigame-berg stond. Doordat de minigame-berg tot leven is gebracht kun je, zonder dat je met mensen af hoeft te spreken, allemaal verschillende minigames spelen tegen mensen van over de hele wereld. Hoewel de hoeveelheid personages een beetje schaars is, zijn de spelborden en minigames zoals altijd weer zeer vermakelijk en voor sommige zelfs nostalgisch. Net zoals Super Mario Party is Mario Party Superstars voor mij een feestje om te spelen.

+ Je kunt een gezellig feestje bouwen met of zonder internet

+ De bordspellen en minigames zijn niet nieuw, maar zo zien ze er wel uit

+ Missies zijn een leuke toevoeging

– Er hadden meer personages mee mogen doen met het feestje

DN-Score: 8,2