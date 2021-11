[Review] Happy Game – Een horrorgame om happy van te worden

Een point and click-spel met horrorelementen, hoe pakt dit uit?

Een aantal jaar geleden leerde ik de games van Amanita Design kennen. Zo heb ik onder andere Machinarium, Botanicula en Chuchel al eerder gespeeld. Stuk voor stuk zijn het point and click-spellen. Happy Game is hier dan ook geen uitzondering op, maar vergeleken met de andere games van deze uitgever heeft Happy Game wel een twist. Het is niet zomaar een point and click-spel namelijk, maar het is tevens ook een horrorspel. Weet deze game mij net zo te verrassen als de andere games van Amanita Design?

You can’t always get what you want

In Happy Game speel je als een jongetje. Zodra je gaat slapen, heb je echter al gelijk een groot probleem. In plaats van dat je droomt, beland je in een nachtmerrie. Het spel bestaat uit drie nachtmerries en duurt in totaal ongeveer 2 tot 3 uur om uit te spelen. Tijdens elke nachtmerrie heb je één doel: het voorwerp te pakken zien te krijgen waaraan je zoveel herinneringen hebt. Zo achtervolg je tijdens je eerste nachtmerrie een voetbal, echter lukt het constant net niet om deze vast te grijpen. Dit typeert elke nachtmerrie.

Verder is het tijdens elke nachtmerrie de bedoeling om puzzels op te lossen. Echter krijg je nergens uitleg, dus het is aan jou om uit te vinden wat je moet doen. Vijfennegentig procent van de tijd is dit dan ook zeker heel goed te doen. Vrijwel alles spreekt voor zich en echt een enkele keer kostte het mij iets meer moeite om uit te vinden hoe de puzzel opgelost moet worden. Tijdens dit spel kun je onder andere puzzels verwachten waarbij je voorwerpen moet combineren, waarbij je voorwerpen en ingrediënten moet vinden zodat drie hoofden “gezellig” een stukje taart kunnen eten, en waarbij je een konijn onder een guillotine moet zetten (die vervolgens naar beneden valt…).

Niets is wat het lijkt

Hoewel de game op het eerste oog onwijs vrolijk kan ogen, is dat het eigenlijk niet. Zeker niet als je bovenstaande leest. De game oogt een groot gedeelte van de tijd super kleurrijk. Echter deed mij dit ontzettend denken aan beelden uit films waarbij iemand in een trip raakt. Het kan soms namelijk zo fel zijn, waarbij de beelden ook nog eens flitsen. Ondanks het kleurgebruik, is het qua grafische stijl wel echt een typische Amanita Design-game; het ziet er dan ook prima uit. Verder is het geluid van de game geproduceerd door de Tsjechische freakfolkband DVA. Het geluid is zo goed in elkaar gezet, waardoor je vanaf het begin al merkt dat je je in een horrorgame bevindt en dat het kind de nachtmerries echt niet leuk vindt.

Verder kun je deze game natuurlijk zowel op je tv als in handheld spelen. Via de tv ben je verplicht om alles met de knoppen te bedienen, terwijl je in handheld alles ook met het touchscreen kunt bedienen. Hoewel de besturing met knoppen perfect werkt, gaat mijn voorkeur toch uit naar het spelen met touchscreen. Dit speelt voor een point and click-spel namelijk een stuk lekkerder weg. Wel ergerde ik mij aan de besturing met de joysticks. Normaalgesproken ben je gewend om te lopen met de linker joystick en om andere acties uit te voeren met de rechter joystick. In Happy Game is het echter andersom. Je loopt met je rechter joystick en je beweegt een cursor met je linker joystick. Dit zorgde bij mij regelmatig voor verwarring.

Conclusie

Amanita Design heeft met Happy Game weer een zeer goede titel in handen. Het horrorelement geeft een leuke twist aan dit point and click-spel en het speelt dan ook super fijn weg. Ook de muziek zit goed in elkaar en zorgt er echt voor dat je in de game wordt gezogen. Wel is Happy Game met twee tot drie uur maar een redelijk kort spel en €13,13 hiervoor is dan ook redelijk wat geld. Mocht je point and click-spellen echter helemaal geweldig vinden en dit willen combineren met een horrorelement, dan is Happy Game het perfecte spel voor jou. Ik werd er in ieder geval helemaal happy van.

+ Point and click samen met horror is een geweldige combinatie

+ De muziek zit uitstekend in elkaar

+ Puzzels zijn prima te doen zonder uitleg

– Besturing is anders dan gewend

– Het spel is redelijk aan de korte kant

DN-Score: 7,5