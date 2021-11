Officiële Engelse trailer RPGolf Legends

De aankondigingstrailer is nu ook in het Engels te bewonderen.

Kemco en ArticNet hebben de Engelse vertaling gedeeld van de aankondiging trailer van RPGolf Legends. Dit is dezelfde trailer welke we vorige maand al lieten zien, maar deze was toen nog alleen in het Japans. De game is een sequeel van RPGolf, die in 2018 uitkwam. De game heeft overigens nog steeds geen officiële release datum, alleen dat het in 2022 zal verschijnen.

RPGolf: Legends is een sequeel van RPGolf, die in 2018 uitkwam. Zoals de titel al doet vermoeden is het spel zowel een RPG als een golf spel, waarin je de nodige avonturen kunt verwachten. Ontdek de wereld en ontmoet vele vrienden en vijanden terwijl je werkt aan je vaardigheden. Speel samen of alleen, rij in golfkarretjes of Zeppelins en versla de bazen die je onderweg tegenkomt. Klinkt dat iets te heftig? Je kunt ook nog altijd gewoon je rust pakken en even wat gaan vissen. De volledige RPG en golf ervaring dus! Sla jij die Hole in One?