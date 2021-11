De Nintendo Switch is 92,87 miljoen keer verkocht

Nog maar 10 miljoen exemplaren voor de toppositie is bereikt!

Nintendo heeft vandaag haar financiële cijfers bekendgemaakt over de periode van 1 juli tot 30 september 2021. We weten nu dat de Switch 92,87 miljoen keer is verkocht. Dit betekent dat de Switch minder dan 10 miljoen sales verwijderd is van de Wii, Nintendo’s meest verkochte console met 101,63 verkopen in totaal. De Nintendo Switch is tussen april en september 8,28 miljoen keer verkocht. Het gaat hier om 6,45 miljoen normale Switch-systemen en 1,82 miljoen Switch Lite’s.

Naast hardware zijn er ook softwarecijfers bekend gemaakt. Zo zijn er maar liefst 681 miljoen Switch-games verkocht. Ook weten we nu dat Mario Kart 8 Deluxe, Mario Kart Wii heeft ingehaald als de best verkochte Mario Kart-game met 38, 71 miljoen verkochte exemplaren. Klik hier voor meer informatie over Nintendo’s financiële cijfers.