Animal Crossing: New Horizons 2.0 update vandaag al beschikbaar

Vanaf nu te downloaden in de Nintendo eShop!

Vannacht is de 2.0 update voor Animal Crossing: New Horizons live gegaan. Nintendo had aangekondigd dat deze op 5 november zou uitkomen, maar vanwege onbekende redenen is de update nu al beschikbaar. Een dag eerder dan gepland dus. De Happy Home Paradise DLC is nu ook al te downloaden, maar deze zal wel pas beschikbaar zijn om te spelen vanaf 5 november.

Gebruikers met een Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-lidmaatschap kunnen de DLC gratis gebruiken zolang ze over het lidmaatschap beschikken. Alternatief is het ook mogelijk de DLC te kopen voor €25 in de Nintendo eShop. De 2.0 update voegt langverwachte nieuwe voorwerpen, dorpelingen, winkels en allerlei Quality of Life-verbeteringen toe aan New Horizons. Als je niet langer kunt wachten om ermee aan de slag te gaan, dan ligt de 2.0 update nu voor je klaar.

Ga jij al meteen de 2.0 update spelen? Wat ga je als eerste doen met je verbeterde eiland? Laat het ons weten in de reacties!