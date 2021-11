[Review] Project Zero: Maiden of Black Water

Fatal Frame 5 oftewel Project Zero: Maiden of Black water is een horrorgame die je eigenlijk niet mag missen. In deze review lees je waarom.

Wellicht komt de naam Project Zero: Maiden of Black Water je bekend voor? Dat zou zomaar kunnen, want de game is een heruitgave van het origineel dat in 2015 op de Nintendo Wii U verscheen en nu opnieuw is verschenen voor Nintendo’s hybride console. Hoe pakt deze titel zo’n zes jaar later uit op de Nintendo Switch? Dat lees je in deze review.

Het angstaanjagende Mt.Hikami

Welkom op het gevreesde Mt.Hikami, waar bovennatuurlijke activiteiten losbarsten zodra de zon ondergaat. In Project Zero: Maiden of Black Water speel je als een van de drie hoofdpersonages: Miu Hinasaki, Ren Hojo en Yuri Kozukata. Ze wonen alle drie in een gezamenlijk huis, maar hebben elk een eigen motief om een bezoek te brengen aan Mt.Hikami. Ik zal ze eerst alle drie even aan je voorstellen.Yuri heeft al zolang als ze zich kan herinneren een niet zo leuke speciale gave genaamd “Shadow Reading”. Ze kan namelijk mensen zien en horen die er niet langer meer zijn. Soms krijgt ze al deze prikkels tegelijkertijd binnen waardoor ze bijna van een berg was afgesprongen uit wanhoop. Sindsdien helpt ze Hisoka, eigenaresse van een winkel in het dorpje dichtbij Mt.Hikami, met de werkzaamheden in het winkeltje.

Als bedankje mag Yuri daar blijven slapen. Iemand die ook in het huis woont, Ren, houdt daarentegen heel erg van onderzoek doen. Zo heeft hij wind gevangen van de gebeurtenissen op de gevreesde Mt.Hikami en wilt hier graag een boek over schrijven. Hij heeft vooral interesse in de postmortale fotografie enkele honderden jaren geleden populair was op de berg. Samen met Hisoka heeft hij al veel onderzoek kunnen doen, aangezien Hisoka ook de “Shadow Reading” vaardigheid heeft. Dit heeft ze wel in een minder heftige vorm dan Yuri en Miu, aangezien ze de geesten alleen maar aanvoelt en niet daadwerkelijk ziet.

Als laatste hebben we Miu, een model en actrice die uit het niets haar moeder verliest aan de gevreesde berg. Op een dag verdwijnt haar moeder namelijk uit het niets waarna ze naar Hisoka stapt voor hulp. Hisoka helpt mensen in het dorp namelijk met bovennatuurlijke gebeurtenissen. Zo kunnen personen en zelfs voorwerpen opeens verdwijnen en niet meer zichtbaar zijn voor het blote oog. Hierbij komt de speciale camera, de Camera Obscura, goed van pas.

Het zwarte water komt je halen

Al snel gaat er in het verhaal steeds meer mis, aangezien steeds meer mensen vermist raken. Zo verdwijnt op een gegeven moment Hisoka ook plotseling, waarna het verhaal pas echt begint. Boze geesten liggen op de loer en leiden onschuldige dorpsbewoners naar de berg om hun om te leggen. Zo hebben ze vooral een voorkeur voor mensen die eenzaam zijn of makkelijk mentaal zijn te beïnvloeden. Al snel wordt duidelijk dat de Camera Obscura een perfect wapen is tegen deze gruwelijk uitziende geesten. Door speciale foto’s te maken met deze speciale camera, breng je schade toe aan de geesten. Hierdoor kun je ze na een tijdje naar het hiernamaals brengen. Dit is niet altijd even makkelijk, aangezien niet alle geesten even makkelijk op de foto willen worden gezet. Vooral de speciale geesten hebben genoeg trucjes in hun arsenaal om je het leven zuur te maken.

Je hebt in het spel ook ammunitie in de vorm van leeg fotopapier. Deze heeft verschillende variaties die elk een ander effect hebben op geesten. Zo is de ene variatie wel veel sterker dan de ander maar duurt het langer met opladen. Verder heb je de mogelijkheid om je eigen Camera Obscura op verschillende manieren te verbeteren. Dit is mogelijk door de verschillende upgrades die je kunt kopen met punten die je door het spel heen verdient. Hoe meer geesten je fotografeert en goed naar het hiernamaals brengt, hoe meer punten. Ook worden je vaardigheden tijdens een hoofdstuk getest, aangezien je op het einde van elk hoofdstuk een cijfer toegekend krijgt. Hiermee kun je ook weer punten verdienen.

Naast upgrades voor je camera, heb je ook de mogelijkheid om aan de start van een hoofdstuk items te kopen die je in het hoofdstuk wilt gebruiken. Ook zijn er een reeks aan outfits die je kunt kopen voor de verschillende hoofdpersonages. Deze zijn wel leuk maar kunnen wel wat atmosfeer wegnemen van het spel. Zelf zou ik het voor de eerste run houden bij de originele outfits.

Unieke skills

Alsof je nog niet mogelijkheden genoeg had met deze speciale camera, heb je ook nog een reeks aan diverse skills tot je beschikking. Zo kan een skill ervoor zorgen dat de spoken even stil blijven staan en kan een andere skill er juist voor zorgen dat er vier plaatjes tegelijk worden geschoten maar je wel lang moet opladen. Dit brengt weer een extra dimensie naar het spel wat het jagen naar spoken nog spannender maakt.

De atmosfeer is namelijk enorm kil en geesten vinden het maar al te leuk om uit het niks naar je toe te springen. Als gevolg loop je met zweterige handjes rond verlaten gebieden en gebouwen terwijl je wacht voor de volgende paranormale gebeurtenis. Dit spel weet maar al te goed hoe het zijn speler de stuipen op het lijf jaagt. Zie het spel als een soort Resident Evil waarbij je geen geweren hebt maar een camera. En in plaats van zombies heb je een hele reeks aan geesten.

Zonder al te veel te spoilen is het verhaal ook enorm goed en worden alle drie de hoofdpersonages goed uitgewerkt. Ik vind het altijd fijn als een verhaal vanuit meerdere perspectieven werkt. Zo word je, naar mijn mening, nog wat meer in de wereld gezogen. Je leeft tenslotte met de hoofdpersonages mee en voelt de angst die ze hebben als ze zich een weg banen door de horror berg, Mt.Hikami.

Perfecte horror sfeer

Als het verhaal, de berg en de geesten nog niet genoeg waren om je bang te maken dan doet de atmosfeer dat wel. Deze atmosfeer is te danken aan de realistische donkere graphics en de subtiele geluidseffecten die zich in de achtergrond afspelen. De karakters en omgevingen zien er dankzij de grafische stijl super goed uit terwijl de geesten er enorm beangstigend uitzien. Er is redelijk veel mist als je rond de bergen aan het speuren bent en het is muisstil naast wat achtergrondgeluiden. Al deze dingen samen verpakken zich tot het perfecte plaatje voor een horrorgame. Zelf vind ik het heel leuk als een horrorgame je niet alles voorschotelt en je beetje bij beetje tips geeft over waar het verhaal heengaat. Project Zero: Maiden of Black Water doet dat naar mijn mening op alle vlaktes wel goed.

Conclusie

Project Zero: Maiden of Black Water is voor mij een perfecte introductie geweest voor de Fatal Frame-serie. Het feit dat het spel het horror genre op zijn kop gooit door de geweren te verwisselen met een camera is een hele leuke twist waarvan ik niet dacht dat zo goed zou werken. Dit deel heeft naar mijn mening een interessante cast aan karakters, een setting met een interessant verleden en een verhaal die je steeds meer in zijn wereld trekt. Naast dat de omgevingen en spoken enorm spooky zijn en ik constant met zweethandjes aan het spelen was, is het ook allround een heel goed spel voor liefhebbers van horrorgames. Het spel heeft wel een klein minpuntje en dat is dat de framerate in sommige gevallen opeens laag is. Dit mag de pret niet drukken, aangezien je met dit spel maar liefst 15+ hoofdstukken en bonus content zoet bent. Zeker een must buy voor alle horror fans met een Nintendo Switch op zak.

+ Bevat alle onderdelen van een goeie horrorgame (grafisch, verhaal, goeie karakters, omgeving, muziek)

+ Enorm veel content

+ Uitgebreid camera-systeem (upgraden, skills etc)

– Soms wat framerate drops

DN-Cijfer: 9.0