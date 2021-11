[Review] Marvel’s Guardians of the Galaxy – Een van de beste Marvel-games gehinderd door de cloud

Star Lord en zijn bende misfits zijn terug in hun eigen game. De vraag is hoe bevalt dit zo met de cloud?

Nog maar een jaar geleden verscheen de game Marvel’s Avengers. Na een redelijke hype vooraf belande dit spel al snel in voornamelijk negatieve gesprekken. Het was weer een blijk dat Marvel vaak niet zo goed uitpakt in games. Toen in juni Marvel’s Guardians of the Galaxy werd aangekondigd waren de reacties dan ook niet enorm enthousiast. Nu is het spel uit en de vraag is dan ook of Square Enix geleerd heeft én hoe deze game uitpakt in de Cloud.

Er is goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat het spel veel van de fouten van de Avengers aanpakt. Zo zijn er diversere vijanden, minder bugs en is het verhaal minder standaard. Ook voelt het compleet aan. Helaas is de Switch-versie door de cloud toch een stukje minder.

De bende van ellende Guardians of the Galaxy

Gemiddeld gezien zul je wanneer je een ruimtepiraat, een gemodificeerd beest, een huurmoordenaar, een spierbundel en een plant samenvoegt een complete chaos krijgen. Een unieke mix die op elke manier eigenlijk gedoemd is om te mislukken. Toch weten de Guardians of the Galaxy enigszins een werkend team te worden met jou aan het hoofd als Peter Quill/Star Lord.

Net als elk ander Marvel-spel bevat ook Guardians of the Galaxy geen gelijkenissen met het bekende Marvel Cinematic Universe (MCU). Alle personages zien er anders uit en hebben ook niet de stemmen van de live action films. Het is dus ook belangrijk dat je alles wat je weet van het MCU uit je hoofd zet aangezien dat maar één versie van de Guardians is.

Toch weet deze versie van de Guardians te overtuigen. Eidos Montreal heeft de essentie van ieder personage goed weten neer te zetten. Star Lord is de eigenwijze leider met een muzieksmaak die al jaren stil staat, Drax een hersenloze spierbundel, Rocket opvliegerig en enorm slim. Gamora een geweldige krijger en Groot, tja He is Groot.

Hoewel het spel je alleen Star Lord laat besturen krijg je dankzij het verhaal en interacties buiten het verhaal om meer inzicht in het leven van elk teamlid. Zo kom je meer te weten over het verleden van Rocket en hoor je Rocket en Groot regelmatig kibbelen. Drax vertrouwt Gamora niet door een verleden met Thanos en naar mate je door het spel vordert kom je hier steeds meer details over te weten.

Het verhaal is enorm belangrijk in het spel, er is dan ook bijna geen stil moment. Continue praten de leden met elkaar over van alles en nog wat. Zo hebben ze het over vijanden, het (gebrek aan) vertrouwen in het plan of de omgeving. Regelmatig kun je dan ook er op reageren met één van twee opties die het spel je geeft. Wanneer je je keuze maakt, wordt het lopende gesprek ook niet meteen onderbroken, maar wacht het spel een goed moment af. Zo worden zinnen niet zomaar onderbroken. Dit geeft extra zorg wat je niet vaak ziet in games.

Goed uitgewerkt verhaal

Marvel’s Guardians of the Galaxy legt enorm de focus op het verhaal. Je merkt dit dus al in de uitwerking van de Guardians, maar ook in de opbouw van het spel. Door je geen open werelden te geven laat Guardians je focussen op je doel. Je zult voornamelijk de gemaakte paden moeten volgen met hier en daar een verborgen ruimte voor extra outfits of materiaal. Wat het spel erg goed doet, is de opbouw. Continue gebeurt er wel wat waardoor je aandacht bij het spel blijft.

Van een mysterieus monster wat uit een Infinity Stone verschijnt, tot het plan met Lady Hellbender. Constant worden er nieuwe gave monsters en personages geïntroduceerd. Bovendien is de ervaring voor iedereen anders. Bepaalde keuzes hebben namelijk invloed op hoe het spel verloopt. In het begin kun je bijvoorbeeld kiezen of je een lama of een krat met illegale technologie wilt verbergen. De ene optie levert een 7000 credits boete op, de andere 8000 credits. Verder hebben beide keuzes gevolgen voor later in het spel, maar ik wil niet te veel spoilen.

Eidos heeft ook de optie toegevoegd om dieper in te gaan op het verhaal van verschillende personages door middel van voorwerpen die je op de verschillende plekken die je bezoekt tegenkomt. Zo vind je al snel een Spinal Control Unit die, als je ermee op de Milano interact, een heel gesprek vrijspeelt over Rocket zijn tijd bij de Kree.

Gelukkig krijgen niet alleen de Guardians uitgebreide aandacht, ook secondaire personages zijn goed uitgewerkt. Iets wat vaak over het hoofd wordt gezien bij films en games. Personages die in het verhaal weinig toevoegen voelen vaak enorm vlak aan, maar hier is dat niet het geval. Lady Hellbender komt bijvoorbeeld echt krachtig over en ook Mantis die je later tegenkomt, zal een flinke persoonlijkheid over. Hierdoor blijft het verhaal ook constant aantrekken en zul je niet snel het helemaal beu zijn.

Chaotisch, maar goede gameplay

Naast het verhaal is gameplay natuurlijk ook belangrijk. Naast het verkennen van verschillende prachtige locaties zul je regelmatig allerlei wezens tegenkomen die niet al te vriendelijk zijn. Tijd om dus jezelf te verdedigen. De gevechten in Guardians zijn een mix van strategie en schieten. Als Star Lord schiet je namelijk met je wapens, maar ondertussen kun je speciale aanvallen van je team aansturen. Als leider kun je orders geven voor speciale aanvallen (of acties buiten gevechten) die de krachten van het team gebruiken. Groot kan bijvoorbeeld vijanden gevangen houden of bruggen maken. Rocket kan ik kleine ruimtes kruipen en granaten gooien. Naarmate je verder komt, kun je door upgrades nieuwe acties vrijspelen waardoor je steeds meer opties hebt in hoe je de vijanden aanpakt. De gameplay is een redelijk unieke manier van spelen, maar geeft wel echt het gevoel dat je de leider bent van een team.

Je speelt dus stukje bij beetje meer vrij in wat je kunt tijdens gevechten. Niet alleen met speciale vaardigheden, maar ook algemene upgrades als elemental guns en een charge shot kunnen aangeschaft worden. Omdat dit stukje bij beetje gebeurt, is de leercurve erg natuurlijk en wordt je niet in een keer overdonderd met een lading acties. Het spel geeft je geen uitgebreide tutorial, maar laat je gewoon steeds meer doen.

In de gameplay zijn eigenlijk maar twee dingen vervelend. Het eerste is dat gevechten soms net wat te chaotisch worden. Dit is niet heel erg want ergens heeft dat in dit spel zijn charme, maar toch enigszins vervelend. Het vervelende is het gebruik van Quick Time Events. In scènes of gevechten krijg je wel eens een moment waarop je snel een bepaalde actie moet uitvoeren. Wanneer het lukt midden in een gevecht krijg je vaak een geweldig gave aanval, maar toch haalt het vaker de flow uit het spel dan dat het positief uitpakt.

Niet in de wolken van de cloud

Sommige spellen kunnen gewoon niet soepel draaien op de Switch zonder hevige concessies. Guardians of the Galaxy is zo een spel, maar in plaats van minder mooie graphics heeft Square Enix gekozen voor de Cloud. Door het gebruik van streaming kan het spel er beter uitzien, maar dit werkt helaas niet altijd even lekker.

Zelf heb ik een flink goede internetverbinding. Via Wi-Fi heb ik nooit last van lag en download alles snel. Ik was dan ook redelijk overtuigd dat mijn internet voldoende moest zijn voor het streamen. Nu was dat ook een gedeelte van de tijd het geval, maar een gedeelte niet. Het ene moment loopt alles soepel, het andere moment haperen scènes en is er lag. Soms gaat het een aantal uur goed en soms is het vanaf het begin af aan. Ook al is er geen storing of wordt het internet niet zwaar gebruikt. In mijn geval was het docked ook net wat vaker dan als ik in handheld mode speelde. De instabiliteit zorgt voor een afbraak aan het spelplezier.

Conclusie

Helaas kan ik deze versie alleen echt aanraden wanneer je alleen een Switch hebt. Het verhaal en de gameplay zijn het echt meer dan waard. Op momenten dat de cloud meewerkt is het spel ook zeker goed speelbaar, maar helaas is de server te instabiel.

+ Geweldig verhaal met bekende en nieuwe personages

+ Secondaire personages zijn goed uitgewerkt

+ Uitgebreid gevechtssysteem

+ Prachtige werelden

– Gevechten zijn soms net te veel chaos

– Quick Time Events houdt echt niemand van

– Cloud-versie is helaas echt te instabiel

DN-Score: 6.5