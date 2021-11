Probeer Story of Seasons: Pioneers of Olive Town voor een week lang gratis uit met Games Op Proef

Je krijgt de kans om een week lang gratis op de boerderij van jouw opa te werken en kennis te maken met inwoners van Olive Town!

Zo nu en dan geeft Nintendo alle Nintendo Switch Online-leden de mogelijkheid om bepaalde spellen tijdelijk gratis uit te proberen. Voorheen hebben gamers onder andere al aan de slag kunnen gaan met Daemon X Machina, Overcooked 2 en zelfs Mario Tennis Aces, maar binnenkort is het de beurt aan een nieuwe titel. Vandaag is er namelijk bekendgemaakt dat Switch-bezitters vanaf 10 november om 10:00 uur tot 16 oktober 23:59 uur gratis de volledige game Story of Seasons: Pioneers of Olive Town mogen spelen.

Mocht je momenteel geen Nintendo Switch Online-lidmaatschap hebben, kun je alsnog gebruik maken van deze te geweldige actie. Het is namelijk mogelijk om voor één keer een gratis zevendaagse proefperiode te activeren, waardoor elke speler de kans krijgt om te genieten van Story of Seasons: Pioneers of Olive Town.

In Story of Seasons: Pioneers of Olive Town heeft jouw opa met zijn vrienden het stadje Olijfdrop, ook wel bekend als Olive Town, opgericht om land te verbouwen en een rustig leven te kunnen leiden. Als jij jaren later wilt genieten van dit prachtige landschap, kom je er helaas achter dat het helemaal verwilderd is en jij het dus opnieuw zult moeten opbouwen. Dit doe je door groente te verbouwen, vissen te vangen en voor alle dieren te zorgen. Weet jij Olive Town weer in een fantastisch paradijs te veranderen waar iedereen graag naar toe wilt komen?

