Bekijk en luister alle dansbare liedjes van Just Dance 2022 in één video

Er mist alleen wel een nummer in de trailer. Wil je weten om welke track het gaat? Lees dan dit artikel!

Afgelopen maanden heeft Ubisoft heel geleidelijk aan alle nummer van Just Dance 2022 bekendgemaakt. Inmiddels hoeven dansers nog maar één dag te wachten voordat ze met de nieuwste Just Dance-game aan de slag kunnen gaan. Om dat te vieren is er vandaag een video online gekomen waarin elk dansbaar liedje voorkomt. Echter mist er wel één track in onderstaande video, want de mensen die in de Benelux wonen krijgen net zoals vorig jaar een extra nummer, genaamd Waterval. Dit aankomende liedje van K3 zal vanaf 9 december 2021 beschikbaar worden gesteld. De titel gaat vanaf morgen, op 4 november, zowel fysiek als digitaal over de toonbank en heeft een adviesprijs van €59,99 gekregen.

In Just Dance 2022 kun je dansen op de liedjes van je favoriete artiesten, zoals Mr. Blue Sky van The Sunlight Shakers, Believer van Imagine Dragons, Run the World (Girls) van Beyoncé, Happier Then Ever van Billie Eilish en Nails, Hair, Hips, Heel van Todrick Hall. Deze nieuwste versie van Just Dance zal net zoals vorig jaar weer 40 nieuwe nummers bevatten waar je helemaal los op kunt gaan. Bovendien verschijnt 9 december het nieuwste liedje van K3, genaamd Waterval, met het nieuwste K3-lid.

Ben je benieuwd geworden naar de trailer waarin je elk liedje kan zien en horen? Bekijk dan onderstaande video.

Ga jij morgen weer lekker jouw lichaam bewegen op één van de nieuwe liedjes van Just Dance 2022? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!