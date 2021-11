The Binding of Isaac: Repentance deze week nog naar de Switch in Amerika – Europa volgt snel

Het laatste hoofdstuk van The Binding of Isaac is binnenkort te spelen, dit is de grootste uitbreiding voor deze game ooit.

The Binding of Isaac: Repentance is al sinds eind maart verkrijgbaar voor pc. Ook een editie voor consoles was al aangekondigd, maar moest nog een verder ontwikkeld worden. Een paar weken geleden werd al aangegeven dat op één van de consoles een aantal problemen waren, maar dat een release niet lang meer kon duren. Zojuist hebben Nicalis en Edmund McMillen echter aangekondigd dat The Binding of Isaac: Repentance overmorgen al uit zal komen in Amerika voor consoles. Een Europese release laat nog heel even op zich wachten, maar zal niet meer lang duren maakte McMillen bekend.

In 2017 verscheen The Binding of Isaac: Afterbirth+ al voor de Nintendo Switch. De The Binding of Isaac-serie is een typische dungeon crawler. Je moet constant de volgende verdieping van de kelder zien te bereiken door deze verdiepingen te verkennen, handige voorwerpen te vinden en door monsters en eindbazen te verslaan. Repentance is weer een uitbreiding op deze game, maar niet zomaar een uitbreiding. Deze uitbreiding bevat namelijk duizenden uren aan extra gameplay. Zo brengt deze uitbreiding maar liefst 130 nieuwe voorwerpen met zich mee, samen met 100 nieuwe vijanden en 25 nieuwe eindbazen. Ook zijn er meer dan 5000 nieuwe kamerdesigns en zijn er nieuwe karakters waarmee je kunt spelen.

Hoewel The Binding of Isaac: Repentance overmorgen al in Amerika te spelen is op de Switch, moeten wij nog even wachten. Het zal echter niet lang meer duren. In Amerika kost deze uitbreiding $19,99, wat zal betekenen dat de DLC hier waarschijnlijk €19,99 gaat kosten. Daarnaast komen er volgend jaar ook fysieke exemplaren uit met de complete collectie.

The binding of Isaac: Repentance releases on switch, ps5, ps4 and Xbox series x THIS THURSDAY! ( nov. 4th ) Xbox 1 release not long after as well as retail releases with some special goodies! pic.twitter.com/H9OSsSqShJ — 🜏 Edmund McMillen 🜏 (@edmundmcmillen) November 2, 2021