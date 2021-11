[Review] Unpacking – zoek voor alle spullen een plekje in huis

Voor de opruim- en verhuisfans onder ons!

Unpacking is hét spel voor de mensen die van opruimen een sport maken. Ken je dat heerlijke gevoel wanneer je net verhuisd bent, en je mag alles een plekje geven? Als je nu vol verwachting zit te lezen, lees verder. Zo niet, dan gaat dit hem echt niet worden voor jou. We mochten weer een indie-spelletje proberen waarbij de insteek erg simpel is. Maar werkt dat ook voor Unpacking? We gaan het je vertellen.

Lekker ordenen

Je start in een kamer die duidelijk van een klein meisje is. Een kamer met een hoogslaper met daar onder een bureau. Verder staat er een vakkenkast en nog een kast om spullen in op te bergen. De dozen die moeten worden uitgepakt staan midden in de kamer: aan de slag dus! Uit elke doos komen spullen, die allemaal een plekje moeten hebben. Wanneer je hiermee klaar bent zie je of alles een goede plek heeft, of dat er spullen zijn die ergens anders moeten liggen. In dat geval krijgen ze een rood randje tot je ze verplaatst naar een geschiktere plek. Heel logisch gesorteerd zijn ze in de verhuisdozen trouwens niet, maar dan zou het spel ook wel heel erg weinig pit hebben. Soms kom je opeens een kledingstuk tegen tussen de keukenspullen of een boek tussen de toiletartikelen.

Een verhaal?

Het is er niet echt, dat verhaal. Wel laten de spullen het toe dat je er een fantasie-karakter aan vast plakt. De eigenares van de spullen zie je namelijk niet wanneer je uitpakt, maar door haar spullen leer je haar toch een beetje kennen. Een huis is natuurlijk best wel privé, zeker als je precies weet wat iemand bezit. Ze verhuist op den duur van de kinderkamer naar een studentenkamer en vanaf daar weer verder naar een groter huis. Elke keer zijn er spullen bij gekomen, maar zijn er ook spullen die je niet meer terug ziet. Na elk level zie je een stickervel met de prestaties die je hebt behaald.

Relaxed

Het is natuurlijk geen spel waarbij je op het puntje van je stoel zit, het is eerder slaapverwekkend (laten we eerlijk zijn..). Toch is het voor iemand die van opruimen en ordenen houdt best wel een leuk spel om te doen. Wat wel frustrerend is, is dat het soms lijkt alsof deze persoon te veel spullen heeft voor de ruimte die ze gaat betrekken, maar dat zou ook mijn minimalisten-hart kunnen zijn die eigenlijk bijna alles al lang zou hebben weggegooid van vroeger. Verder is de soundtrack heerlijk relaxed en de besturing werkt zoals hij zou moeten. Ook zijn de kamers en spullen die je neer moet leggen realistisch voor een echt persoon waardoor het spel echt voelt alsof je voor iemand aan het opruimen bent.

Conclusie

Unpacking is een simpel spel, het is precies wat je verwacht: je komt in een kamer met dozen en pakt deze uit om vervolgens een logische plek te bedenken. Wanneer je klaar bent kom je in een nieuwe levensfase van de hoofdpersoon die je niet daadwerkelijk ontmoet. Er is een mogelijkheid om het spel opnieuw te spelen om de stickervellen die je na elk level krijgt helemaal te vullen, maar een beetje saai is het wel om een level tweemaal te spelen. Hierdoor is het spel niet echt lang, maar dat was ook niet de verwachting. Al met al is het een grappig spel voor de mensen die van opgeruimd en geordend houden.

+ lekker rustgevend zonder timer en haast

+ Je krijgt precies wat je verwacht

– Op den duur wordt het wel een beetje langdradig en saai.

DN-Score: 6,5