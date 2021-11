[Review] Tunche – Knokken maar!

Hoe pakt deze nieuwe handgetekende beat'em-up uit?

Tunche is een typische beat’em-up die je makkelijk in een arcadehal tegen zou kunnen komen. Zo heb je in het begin de keuze uit vijf verschillende personages met elk hun eigen reeks aan vaardigheden. Samen met deze personages duik je dieper en dieper in het mysterieuze Amazonegebied. Hierin moet je met verschillende monsters vechten die gebaseerd zijn op de lokale folklore, wat wel interessant is. Het is echter wel de bedoeling dat je meerdere keren dezelfde levels verslaat om uiteindelijk verder te komen. Als je namelijk doodgaat, ga je terug naar het basiskamp waar je je personage kunt upgraden. Zo kom je in een gameplay-loop waarbij je personage steeds sterker wordt en je dus verder en verder komt in het spel. Alleen, is dit wel leuk? Wordt deze cyclus niet na een tijdje eentonig? Je leest het in deze review!

We zitten rond het kampvuur en zingen het kampvuurlied!

Zoals ik al eerder zei is het kampvuur je lobby in dit spel. Zo kun je hier je personage upgraden met nieuwe skills, aanvallen en andere handige upgrades. Hiervoor heb je speciale orbs nodig die je alleen kunt krijgen door het bevechten van monsters. Dit is niet het enige wat je bij het kampvuur kunt doen, zo kun je voorwerpen kopen zoals potions die je weer terug op de been brengen als je gewond bent. Ook heb je op elk moment de keuze om van personage te wisselen. Let er wel op dat als je wisselt van personage, je niet de upgrades van het andere personage mee overbrengt. Zo heeft ieder personage zijn eigen voortgang, wat ik zelf wel een beetje jammer vond. Vooral als je alleen speelt is het niet heel leuk als je de hele cyclus weer opnieuw moet doen als je een nieuw personage wilt proberen.

Dit is wat minder een probleem als een tweede speler je kunt vergezellen. Met zijn tweetjes wordt het spel al een stuk leuker aangezien de hectische gameplay tot leuke momenten kan leiden. Als je alleen speelt is het spel een beetje eentonig in het begin. Zo heb je in het begin bijna geen variërende aanvallen en blijf je dezelfde aanvallen herhalen totdat de monsters dood zijn. Dit probleem wordt verholpen naarmate je verder en verder in het spel komt. Op dit punt heeft elk personage een uitgebreid arsenaal tot zijn/haar beschikking. Naar mijn mening begint hier de lol pas.

Ook heeft elk monster een andere manier van aanvallen, wat de gameplay lekker luchtig houdt. Ook de baasgevechten zijn enorm leuk waarbij elke baas een reeks van mechanics heeft die je moet onthouden. Deze veranderen ook nog naarmate de HP van de baas naar beneden zakt. Een baas heeft dus drie verschillende fases met elk zijn eigen mechanics. Als kers op de taart zijn de gevechten niet alleen maar buttonmashen, je zult enorm veel moeten bewegen om de vele aanvallen te kunnen ontwijken. Zelf was ik bang dat dit spel niet veel diepgang zou bevatten, maar op deze uitspraak kwam ik al redelijk snel terug.

Prachtig geanimeerd

Een deel van de charme van Tunche is de stijl die op alle grafische kanten met volle overgave wordt gebruikt. Een mooie maar ook schattige stijl die genoeg diepgang en detail bevat. Zo komen de persoonlijkheden van de personages, de monsters maar ook de omgevingen goed naar boven. Het is wel zo dat qua omgevingen soms wat aspecten veel op elkaar lijken, maar dat is ook het enige minpunt. Ook loopt het spel goed in zowel handheld als docked-modus. Hierdoor kon ik me goed focussen op de vele dingen die naar me toegegooid werden in het spel.

Qua designs zit het ook snor, aangezien het spel loyaal blijft aan het Amazone-thema. De enige uitblinker als personage is Hat Kid. Dit personage is dan ook als cross-over toegevoegd. De designs van de monsters en bazen zijn gebaseerd op folklore in de Amazone, iets wat wel een leuke twist geeft aan het visuele gedeelte van het spel. Het verhaal van het spel wordt verteld door middel van comics. Elk personage heeft hierin zijn eigen verhaal die aan de hand van comic panelen wordt uitgelegd.

Het verhaal is niet super interessant en het spel ga je grotendeels spelen door de uitgebreide gameplay, die soms wel wat eentonig kan worden naar mijn mening.

Conclusie

Tunche is een spel welke leuk is voor tussendoor. Het heeft een simpele, recht voor zijn raap type gameplay die iedereen makkelijk kan oppakken. Het verhaal is niet super interessant maar voor de mensen die er veel tijd in steken zal er genoeg te ontdekken zijn. Vooral met meerdere spelers is het spel enorm leuk, vooral omdat het spel vier spelers in totaal ondersteunt. Zo kun je het samen opnemen tegen de hordes monsters. Ook heeft Tunche niet al te veel functies zoals je misschien hebt kunnen lezen uit deze review. Dit is niet erg voor dit type spel, aangezien het luchtig moet blijven. Mensen die een diepgaande RPG verwachten zullen wellicht wat teleurgesteld zijn met dit spel. Zoek je naar een leuke arcade fighter die je met je vrienden kunt spelen? Dan is dit wellicht wel het spel voor jou!

– Verhaal is niet heel interessant

– Gameplay-cyclus kan op momenten eentonig aanvoelen

– Spel duurt iets te lang om echt op gang te komen

+ Prachtige geïllustreerde graphics

+ Geen performance issues tijdens het vechten

+ Uitgebreid gevechtssysteem

+ Support voor vier spelers

DN-Score: 7.0