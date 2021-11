[Review] Hyrule Warriors: Age of Calamity: Season Pass – een waardige uitbreiding

Krijg nog meer inzichten in Hoe Hyrule er 100 jaar voor Breath of the Wild uitzag met deze season pass.

Vorig jaar verscheen Hyrule Warriors: Age of Calamity redelijk plotseling. De aankondiging kwam in september uit het niets en het spel verscheen twee maanden later al. Afgezien van wat technische problemen werd het goed ontvangen en afgelopen februari werd er aangekondigd dat er DLC aankwam. Vorige week verscheen het tweede en laatste deel, dus tijd om te kijken of het wel €19,99 waard is.

Pulse of the Ancients

Het eerste pakket, Pulse of the Ancients, verscheen in juni en bevatte niet alleen de Battle-Tested Guardian als toevoeging, maar ook twee nieuwe wapens, een nieuwe moeilijkheidsgraad en nieuwe vijanden. Vergeleken met Guardian of Remembrance voelt deze DLC dan ook significant kleiner en minder boeiend aan. Toch is het geen verkeerde DLC.

Om te beginnen krijg je niet zomaar toegang tot de Battle-Tested Guardian. Je zult namelijk verschillende challenges moeten voltooien en in het Royal Ancient Lab kwalificaties moeten vrijspelen voor je toegang krijgt tot de missie om de Guardian vrij te spelen. Dit heeft zo zijn voor- en nadelen. Om dit voor elkaar te krijgen zul je namelijk onder andere verschillende Vicious Monster Battles moeten doorstaan. In deze speciale missies krijg je te maken met nieuwe vijanden, waaronder sterkere Wizzrobes en grote Chuchus. Dit zorgt voor een fijne uitdaging voor je waarschijnlijk flink gelevelde warriors (al helemaal met de nieuwe Apocalypse moeilijkheidsgraad), maar het wordt wel eentonig. Het aantal van deze gevechten is beperkt en bevat meestal maar één vicious monster. Dat terwijl sommige challenges er maar liefst zes nodig hebben. Zeker aangezien er geen verdere context is en er geen nieuwe omgevingen zijn (afgezien voor de Battle-Tested Guardian challenge) is het vooral een grind voor het vrijspelen van de content en dat is zonde. De uitdaging is fijn, maar het gebrek aan nieuwigheden is zonde.

De nieuwe wapens en personage zijn gelukkig wel goed uitgewerkt. Na zijn opwachting in de Champion’s Ballad en Mario Kart 8 Deluxe is de Master Cycle terug. Dit keer wordt die echter door Zelda bestuurd in plaats van Link. Hij voelt redelijk log aan in zijn aanvallen wat onwennig is na alle soepele en snelle aanvallen die we gewend zijn van Zelda. De Flail voor Link is ook een uniek wapen voor hem. In tegenstelling tot zijn andere wapen (Master Sword met volle levens uitgesloten) heeft de Flail wat range waardoor je op een hele andere manier kunt vechten. Tot slot de Guardian. Na Terrako mogen we nu eindelijk eens chaos aanrichten met een echte Guardian. De Guardian is flink groot op je scherm en lijkt daarom ook vooral erg lomp. Het verbaast mij daarom hoe soepel die door de levels beweegt en hoe fijn zijn aanvallen zijn. Je voelt je door de lasers en lange armen oppermachtig. Soms voelt die een beetje overpowered aan. Zeker aangezien je snel kunt “lopen” en ondertussen lasers kunt blijven schieten.

Guardian of Remembrance

In het tweede pakket is daarentegen een stuk meer moeite gestoken (voor je gevoel dan). Het zijn niet alleen maar nieuwe personages die je vrij kunt spelen door uitdagingen te halen, maar je krijgt ook nieuw verhaal te zien. Purah en Robbie doorzoeken namelijk het geheugen van Terrako voor geheime informatie van de toekomst en komen tijdens die zoektocht beelden tegen van gebeurde gevechten. Deze gevechten kun je herbeleven en hierdoor kom je op nieuwe locaties terecht als Lanayru Road, Kakariko Village en het Coliseum.

Elk van deze gevechten heeft drie speciale herinneringen die je kunt verzamelen door bepaalde missies uit te voeren. Zo moet je bijvoorbeeld een bepaalde vijand met een bepaald personage verslaan of zorgen dat er geen vijanden in je outposts komen. Het verzamelen hiervan geeft je aan het einde toegang tot een extra scene uit de herinneringen van Terrako één die zeker wordt aangeraden om te bekijken.

Oude personages krijgen met Guardian of Remembrance een upgrade. Door het gebruik van upgrades kunnen oude bekenden nieuwe krachten krijgen. In sommige gevallen beslaat dat een nieuwe combo of een uitgebreidere combo en voor de ander een nieuwe kracht. Zo zal Zelda in haar Luminescent door middel van te dashen een sterke aanval kunnen doen. Ieder personage heeft een verbetering gekregen die echt bij dat personage past en dat laat zien hoeveel zorg er is gestoken in deze kleine, maar toch fijne uitbreiding. Het enige nadeel hiervan is dat het ook weer het verslaan van Viscious Monsters nodig heeft om deze vrij te spelen.

Het tweede DLC-pakket heeft toegang tot twee nieuwe personages. Elk welke je vrijspeelt door de verhaalmissies van de DLC door te spelen. Eén ervan is niet aangekondigd, dus die ga ik hier niet spoilen, maar ik zeg wel dat het ook weer een uniek personage met een unieke mechanic is en zeker leuk is om te spelen.

Het tweede personage Purah & Robbie is het bekende duo wetenschappers wat samen de strijd aan gaat door middel van hun uitvindingen. Hoewel ik niet echt enorm fan ben van het design van hun aanvallen, is er één ding enorm leuk uitgewerkt en dat is hun ZR-aanval. Eens in de zoveel tijd kun je ZR gebruiken om een miniversie van een Divine Beast neer te zetten die dan een enorm krachtige aanval gebruikt. Helaas kun je niet kiezen welke je gebruikt, maar het idee van minatuur Divine Beasts is geniaal en zorgt voor een leuke manier van vechten. Zeker aangezien ze soms zo krachtig zijn dat ook jij erdoor geraakt kan worden (zonder levens te verliezen).

Tot slot hebben de updates voor de DLC voor mijn gevoel de framerate verbeterd. Voor het eerst merkte ik het in de Battle of Goponga Village-missie, maar ook in andere regenachtige gebieden merk ik dat de framerate een heel stuk stabieler is. Zowel wanneer je speelt met de handheld als wanneer je op de TV speelt. Het kan puur geluk zijn, maar ik heb genoeg drukte op mijn scherm gehad dat ik dat redelijk kan uitsluiten.

Conclusie

Hyrule Warriors: Age of Calamity was al een game naar mijn hart. Ondanks dat het niet echt een prequel was voor Breath of the Wild bracht het een uniek kijkje naar een Hyrule voor de verwoesting. De DLC voegt hier alleen maar meer aan toe. Het eerste pakket was redelijk door het brengen van nieuwe uitdagingen, maar het tweede pakket maakt het de prijs echt waard. Niet alleen krijg je drie nieuwe personages. Oude personages krijgen namelijk nieuwe combo’s en je krijgt een lading verhaal. Voor €19,99 is dit het meer dan waard.

+ Uitdagende levels die alles uit de speler haalt

+ Nieuwe stukken verhaal worden op een aparte manier verteld

+ Drie geweldige nieuwe personages en twee nieuwe wapen om mee aan de slag te gaan

+ Toffe nieuwe locaties

– Veel extra grinden om alles uit te spelen

DN-Score: 9.2