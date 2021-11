Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl krijgen nieuwe reclame

Over iets meer dan twee weken kunnen we met Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl aan de slag. Word jij de nieuwe Pokémon League Champion?

Over 2,5 week is het eindelijk zover. Op vrijdag 19 november kunnen we aan de slag met de remakes van Pokémon Diamond & Pearl op de Nintendo Switch. Deze games zullen niet alleen een update krijgen op grafisch vlak, maar ook zullen er een aantal nieuwe elementen aan de game worden toegevoegd. Zo zijn er onder andere Pokémon Hideaways toegevoegd aan de Grand Underground en zijn de Super Contests vernieuwd.

In deze nieuwe reclame worden de echte wereld en de Sinnoh regio volledig gecombineerd. Je volgt twee kinderen die uiteindelijk maar één doel hebben: de Pokémon League Champion worden. Ben jij al klaar voor dit avontuur?