Pikmin Bloom nu beschikbaar in Europa

Het heeft even geduurd, maar het is er eindelijk.

Vorige week verscheen de nieuwe Niantic-app Pikmin Bloom uit het niets in de wereld. De applicatie werd echter geleidelijk uitgerold over de hele wereld en Europa was tot nu toe nog niet aan de beurt. Natuurlijk konden Android-spelers via andere manieren de APK downloaden en gebruiken want de app was verder wel gewoon actief.

Voor iedereen die niet op andere manieren aan de app wilden komen is er dan ook goed nieuws. Vanaf nu kun je in de Play Store en App Store het gratis spel installeren. Het spel is tegenover Pokémon Go echt gemaakt met veel lopen als hoofddoel. Zo level je door te lopen en kun je ook nieuwe Pikmin alleen krijgen door stappen te zetten.