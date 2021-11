Bekijk het nieuws van afgelopen maand in Nintendo Monthly Rewind

Het nieuws van de afgelopen maand voor jou op een rijtje.

Heb jij niet al het Nintendo-nieuws meegekregen van de afgelopen maand, of vraag je jezelf af of je iets hebt gemist? Kijk dan mee naar de Monthly Rewind van oktober 2021 die verscheen op het YouTube kanaal van Nintendo. Zo wordt er gepraat over de betaalde én gratis updates van Animal Crossing: New Horizons, de toevoeging van Sora aan Super Smash Bros Ultimate en het nieuwe online abonnement met Nintendo 64, Sega Magedrive en Animal Crossing DLC. Verder worden de komende releases behandeld en games die in oktober zijn uitgekomen.



Het was een maand vol nieuws! Waar werd jij het meest enthousiast van?