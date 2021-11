Nintendo Benelux maakt datum Autumn Cup voor Mario Kart 8 Deluxe-toernooi bekend

Klaar voor de start? Racen maar!

Eerder dit jaar maakte Nintendo Benelux in mei bekend dat ze een Mario Kart 8 Deluxe-toernooi gingen organiseren. Dit evenement zou bestaan uit vier verschillende online toernooien waarin spelers kans maken op verschillende toffe prijzen. Zo won de winnaar van de Spring Cup een LEGO Nintendo Entertainment Systeem en kreeg de speler die de eerste plek behaalde tijdens de Summer Cup een Instax Mini Link Special Edition toegestuurd. Inmiddels zijn deze twee toernooien achter de rug en omdat de bladeren in deze periode van het jaar van de bomen vallen, is het binnenkort tijd voor de Autumn Cup!

Aankomende zaterdag vindt het derde Mario Kart 8 Deluxe-toernooi namelijk plaats. Racers kunnen dan op 6 november om 19:00 uur tot 20:00 uur tegen elkaar strijden voor de eerste plek. Diegene gaat er dan niet alleen met de winst en de gouden beker vandoor, maar wordt ook trotse eigenaar van een prachtige accessoire, de HORI Mario Kart Racing Wheel Pro Deluxe. Dit volledig uitgerust stuurwiel inclusief voetpedalen laat jou nog intenser genieten van een potje Mario Kart 8 Deluxe. Bovendien is het zelfs mogelijk om met een knop items van het spel vast te houden.

Mocht je niet zo goed zijn in het racen als de rest, dan maak je alsnog kans op een gave prijs. Net zoals de vorige keer kun je namelijk jouw beste, spannendste, meest zenuwslopende of grappigste racemoment van deze Autumn Cup delen op Twitter met de hashtag #AutumnCup. Als je dit tussen 6 november 19:00 uur en 8 november 09:00 uur doet, maak je kans op een leuke pluche van een rood schild. En mocht je dan nog steeds geen geluk hebben, dan krijg je begin 2022 opnieuw een kans tijdens de Winter Cup. De datum voor deze Winter Cup wordt echter pas op een later moment bekendgemaakt.

Om zaterdag 6 november deel te nemen open je Mario Kart 8 Deluxe, kies je in het hoofdmenu voor “Online” en dan ga je naar “Toernooi”. Vervolgens kies daar voor “Zoeken met een code” en vul de volgende toernooicode in: 1668-9695-2875. Jij kunt dan gedurende maximaal 12 races samen met anderen strijden voor de winst.

Kun je niet wachten tot zaterdag? Bekijk dan alvast onderstaande trailer die Nintendo online heeft gezet.