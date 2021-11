Nieuwe Pokémon TCG set aangekondigd: Brilliant Stars

Deze set introduceert een nieuw gameplayelement: Pokémon VSTAR!

De naam voor de volgende Pokémon TCG set is aangekondigd: Brilliant Stars! Deze is gepland om uit te komen op 25 februari in 2022 en zal helemaal in het teken staan van Pokémon Legends: Arceus. De grote ster van deze set is dan ook de Mythische Pokémon Arceus. De set zal 172 kaarten bevatten exclusief Secret Rares en zal voornamelijk gebaseerd zijn op de Japanse set Star Birth.

De grote nieuwe toevoeging van deze set zullen de Pokémon VSTAR-kaarten zijn. Deze voegen een nieuw gameplayelement toe: VSTAR Power. Dit zijn extra sterke Abilities en aanvallen die doen denken aan de Pokémon EX en GX kaarten uit de XY en Sun and Moon kaartseries. Deze kaarten zullen geheid erg gewild worden onder zowel competitieve spelers als verzamelaars.

Voordat Brilliant Stars uitkomt, zal op 12 november nog de Fusion Strike set uitkomen. Dat is ook de laatste uitbreiding die de TCG krijgt in 2021. Kijk jij uit naar Fusion Strike en Brilliant Stars? Wat vind je van Pokémon VSTAR? Laat het ons weten in de reacties!