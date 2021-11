Krijg een Charizard als Mystery Gift.

Er is weer een nieuwe Mystery Gift voor Pokémon Sword en Shield. Dit keer krijg je een level 100 Charizard. Deze wordt weggegeven door The Pokémon Company vanwege 2021 Pokemon Global Exhibition. Leonardo Bonanomi, die de competitie gewonnen heeft, gebruikte daar dus die Charizard in. Om deze Charizard te kunnen claimen hoef je alleen de code GL0BALCHAMP2021 in te wisselen.

Ben je even vergeten hoe je de bovenstaande code kunt inwisselen? Gebruik dan het volgende stappenplan. Let op, deze code is tot 3 november in te wisselen.

1. Start Pokemon Sword/Shield.

2. Selecteer ‘Mystery Gift’ in het X menu.

3. Selecteer ‘Get a Mystery Gift’.

4. Selecteer ‘Get with Code/Password’ om te verbinden met het internet.

5. Vul GL0BALCHAMP2021 in.

6. De Charizard heb je nu in het spel ontvangen

7. Vergeet niet om je spel op te slaan