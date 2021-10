Nintendo sluit kantoren in Toronto en Californië

Honderd medewerkers worden verplaatst en hoofd van sales en marketing stapt op.

Bronnen binnen Kotaku lieten weten dat Nintendo de bijkantoren van Nintendo America in Toronto en Californië gaat sluiten om meer dan 100 medewerkers te verplaatsen naar Vancouver en Redmond. Later werd dit nieuws bevestigd in een statement met IGN US.

Nintendo of America heeft hoofdkantoren in Redmond, WA, en Vancouver, BC. We verplaatsen onze medewerkers en werkzaamheden naar deze kantoren en sluiten de satelliet-kantoren in Toronto en Redmond City.

Naast de sluiting van de kantoren werd ook bekendgemaakt dat Nick Chavez het hoofd van de sales en marketingafdeling opstapt. Nick liet op LinkedIn weten dat hij nu de bij de KFC aan de slag gaat als Chief Marketing Officer. Devon Pritchard uitvoerend vicepresident, bussiness Affairs en PR gaat Nick’s taken overnemen.