Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 6.0 GigaByte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de eerste week van een nieuwe maand, november 2021, vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel Mega- of GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition, maar liefst 6.0 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Mastho is Together, maar 26 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition – 6.0GB

Pups & Purrs Animal Hospital – 4.3GB

Encodya – 4.1GB

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition – 3.7GB

American Hero – 3.2GB

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition – 2.8GB

890B – 2.1GB

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp – 1.9GB

Super Sami Roll – 1.6GB

Air Stunt Racing – 1.4GB

Treasures of the Aegean – 1.3GB

Klang 2 – 1.2GB

Hoplegs – 846MB

Real Farm – Premium Edition – 754MB

Island Farmer – 544MB

Emergency Driver Simulator – 482MB

X-Force Genesis – 458MB

Galaxy Shooter – 421MB

QB Planets – 362MB

Venus: Improbable Dream – 314MB

Om Nom: Run – 310MB

Pretty Girls Panic! PLUS – 307MB

My Singing Monsters Playground – 298MB

The Gardener and the Wild Vines – 281MB

Skeletal Avenger – 263MB

Bloody Rally Show – 226MB

Pixel Heroes: Mega Byte & Magic – 207MB

The Prince of Landis – 192MB

20 Ladies – 164MB

A Pretty Odd Bunny – 142MB

Circa Infinity – 118MB

Magic Potion Millionaire – 109MB

Romeow: in the cracked world – 65MB

Destructivator SE – 54MB

Captain Backwater – 48MB

.dog – 47MB

Mastho is Together – 26MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!