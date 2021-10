Mighty Goose krijgt gratis nieuwe content

Binnenkort valt er nog meer te vechten als deze gans!

Afgelopen juni verscheen een gans met ballen op de Nintendo Switch in Mighty Goose. De run-and-gunner beloonde wij destijds met een mooie 7,5. Maar wie dacht dat de game helemaal af was, heeft het mis! Richard Lems, de maker van het spel, heeft een tweet geplaats met nieuwe beelden wat we kunnen verwachten van deze gratis content. Het is nog niet bekend wanneer de update zal verschijnen, maar de gans keert met een hoop geweld terug.