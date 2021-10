Happy Home Paradise wordt Animal Crossing’s enige betaalde DLC

Naast gratis updates komen er dus ook geen betaalde uitbreidingen meer.

Nintendo liet in hun laatste Animal Crossing direct vorige maand al weten dat 5 november de laatste gratis update voor Animal Crossing New Horizens uitkomt. Wat we echter nog niet wisten is dat de aankomende betaalde uitbreiding Happy Home Paradise ook meteen de laatste van zijn soort wordt. Nintendo heeft dit bevestigd in een statement met IGN:

“De gratis update op 5 november wordt de laatste grote content update. We hopen dat spelers van hun eilandleven zullen blijven genieten. Animal Crossing Happy Home Paradise introduceert een nieuw soort gameplay ervaring waarin de speler deel wordt van het Paradise Planning team en cliënten helpt hun droom resort thuis werkelijkheid te maken. Het wordt een grote update met een heel anders soort gameplay. Het was daarom logisch om hier de eerste en enige betaalde update voor Animal Crossing New Horizens van te maken”.

Happy Home Paradise komt volgende week vrijdag op 5 november uit. De uitbreiding gaat los 24,99 euro kosten. Als je lid wordt van het Nintendo Switch Online+uitbreidingspakket is die te downloaden zonder extra kosten. Ga jij door deze grote updates je eilandleven weer oppakken? Of ben je toch al een beetje uitgekeken op Animal Crossing New Horizens? Laat het ons hieronder weten.