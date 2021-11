Happy Game gameplay

Nachtmerries zijn nooit leuk, vooral niet als je er drie achter elkaar moet beleven!

Het spel dat eerst gepland was voor vorig jaar december. is nu eindelijk uit voor de Nintendo Switch. Als een klein jongetje in slaap valt en direct in een vreselijke nachtmerrie terecht komt, weet hij niet wat hij moet doen. Onderga samen met het jongetje drie vreselijke nachtmerries en overleef de terror van de nacht. Pas op voor de smileys, deze zijn niet degene die je in de avond nog wilt tegenkomen. Vooral niet als deze avond zich in een nachtmerrie afspeelt. Kun jij deze lange nachtmerries overleven en het jongetje in veiligheid brengen? Bekijk ruim 15 minuten aan gameplay hieronder:

Ga jij Happy Game kopen? Laat het ons weten in een reactie hieronder!