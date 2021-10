Griezelige Luigi’s Mansion LEGO sets aangekondigd

Versla King Boo in nieuwe Luigi's Mansion LEGO sets.

De LEGO Super Mario-serie wordt binnenkort weer uitgebreid. Vanaf 1 januari kun je griezelen met nieuwe sets gebaseerd op Luigi’s Mansion. Op 1 januari verschijnen maar liefst drie nieuwe uitbreidingen van Luigi’s Mansion LEGO. In deze sets kun je aan de slag met onder andere de Poltergust, King Boo, Polterpup, Toad en verschillende spoken.

Door het gebruik van een Luigi (Mario werkt ook) kun je genieten van nieuwe interactieve avonturen met natuurlijk nieuwe bijpassende geluiden en muziek. De uitbreiding bestaat uit drie onderdelen: de Luigi’s Mansion Lab and Poltergust Expansion Set (€24,99), de Luigi’s Mansion Entryway Expansion Set (€39,99) en de Luigi’s Mansion Haunt-and-Seek Expansion Set (€79,99).

De Lab and Poltergust set geeft je de Poltergust met de normale nozzle en de Strobulb. Wanneer je op de knop van de Poltergust drukt kun je onder andere geesten vangen of munten krijgen uit de machine in het lab. Natuurlijk is E. Gadd ook van de partij. De Mansion Entryway set zet je op tegen Bogmire en Boo en laat je op zoek gaan naar een Golden Bone voor Polterpup. De laatste set is dan ook het meest uitgebreide. De Haunt-and-Seek set is een uitgebreid level met draaiende gangen, meerdere spoken, verborgen edelstenen en natuurlijk King Boo als eindbaas.